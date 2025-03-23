22 марта с 10:00 центр города буквально погрузился в атмосферу праздника.

Народные гуляния, как обычно, прошли на главной площади перед областным акиматом и в сити-центре.

Ул. Алтынсарина перекрыли, уступив место главному празднованию весны. Наблюдала за этим и корреспондент "НГ".

Юрточный городок этно-аулов стал живым воплощением культурного наследия. Городские организации и коммерческие компании подготовили тематические зоны, передающие дух национального быта. Гостей встречали в традиционных костюмах, угощали баурсаками, пловом, кумысом и чаем, а также предлагали сделать памятные снимки на фоне аутентичного убранства юрт. Их насчитывалось более двадцати. Каждая юрта имела свою особую атмосферу, отражая разные культурные традиции и уникальный стиль оформления. Одни создавали уют домашнего очага, другие превращались в настоящие выставочные пространства. Везде звучала живая музыка, которая создавала колорит торжества. Люди спокойно заходили в юрты, не создавая давки. Однако не во все юрты можно было попасть - вход в некоторые был закрыт.

Музыкальная программа на площади собрала народные ансамбли, танцевальные коллективы и известных исполнителей. Одним из самых запоминающихся моментов для жителей города стало шествие верблюдов и лошадей, которых сопровождали всадники в образах батыров. Оно символизировало жизнь кочевников в степи. Люди вставали в очередь, чтобы познакомиться с животными, а также покататься на них.

Вся дорога от главной площади до сити-центра буквально ожила - с каждым часом людей становилось всё больше. Одной из самых популярных локаций стал «Цветочный Наурыз» - огромная фотозона с буквами, составленными из цветов. Яркие краски и красота цветочных композиций привлекали толпы людей, желающих запечатлеть этот момент. Эта красочная фотозона словно воплощала саму весну после северной суровой зимы, напоминая о пробуждении природы и о новом сезоне. Погода в этот день сыграла на руку - тёплый ветер, солнце и оживлённые улицы добавляли настроения.

- Праздник удался. Люди весёлые, несмотря на все невзгоды, настроение у всех хорошее! - поделился с "НГ" 65-летний житель города Койшыбай БЕРЕКБАЕВ. - Я желаю людям быть добрее и уважать друг друга - это самое главное. Будут люди добрее - будет проще жить. С Наурызом всех! Счастья и здоровья! А ещё обратите внимание, что Костанай - среди голубей. А что это значит? Это голубь мира. Значит, несмотря ни на что, мы будем жить в мире.

На ул. Алтынсарина витал густой аромат шашлыка. Дым от мангалов слегка щипал глаза, а уличные торговцы предлагали гостям сочные шашлыки, плов и разнообразные сладости. Прохожие обсуждали цены на угощения. Шашлык из баранины стоил 3000 тг за порцию, из курицы - 1800-2500 тг.

В сити-центре гостей ждали ярмарка ремесленников и традиционные казахские игры: «асық ату», «қой көтеру», «арқан тарту», где каждый мог проверить свою ловкость и смекалку. Те, кто хотел проверить свою выносливость, проходили испытания на турниках, а самые сильные демонстрировали мощь в соревнованиях по поднятию гири. Соревнования шли с 11:00 до 15:00, принять участие могли все желающие.

В это время, помимо соревнований, вместе с весной «проснулись» уличные музыканты. Их выступления собирали вокруг себя толпы людей: кто-то останавливался, чтобы послушать, другие пускались в пляс, подпевали и хлопали в такт. Под ритмы уличных артистов в круг вошла танцевать пожилая женщина. К ней присоединился и ранее упомянутый Койшыбай Берекбаев. Вместе они ворвались в танец, удивляя и восхищая всех вокруг.

- Этот год - особенный. Раньше Наурыз так широко не праздновали ө везде: в школах, районах, центре... - отметила 70-летняя жительница города Кулемай ЖАКИПОВА. - Сюда я пришла от скуки, подумала: "Зачем сидеть дома?" - и вышла погулять. Потом пойду в гости к сестрёнке с подарком. Мне нравятся такие мероприятия и Наурыз. Вспомнила молодость, когда пела под гармошку и танцевала. Лишь бы мир во всём мире был. Сейчас молодёжь - наше небо, наше будущее. Будьте хорошими людьми.

По всему центру для гостей праздника были установлены традиционные казахские качели Алтыбакан. Три большие качели, украшенные яркими лентами, стали любимым развлечением для детей.

Несмотря на большое количество людей, в центре поддерживалась чистота. Сотрудники, отвечающие за уборку улиц, внимательно следили за порядком. Вдоль всей праздничной зоны были установлены мусорные баки, а уборщики оперативно избавлялись от мусора. Конечно, не обошлось без курьёзов - встречались следы присутствия животных. Однако даже это не мешало общей атмосфере уюта и порядка.

Фото Аружан НУРМУХАНОВОЙ

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55489