20 марта в 11:00 Казахстан зазвучал в унисон: тысячи школьников одновременно исполнили кюи на домбре, празднуя Наурыз мейрамы. Республиканский челлендж, зародившийся в 2023 году, уже стал традицией, объединяя детей, молодежь, педагогов и родителей вокруг культурного наследия страны.

Корреспондент «НГ» посетила одно из учебных заведений города - школу-гимназию №24. Помимо участия в челлендже домбристов, гимназия организовала особое мероприятие для самых юных учеников - первоклассников. В честь Наурыза для них устроили теплый и радушный праздник.

Звучали национальные мелодии, дети и их родители в ярких казахских костюмах показывали театрализованные сценки, играли в национальные казахские игры и накрывали дастархан с традиционными блюдами.

- Мы организовали выступление школьного ансамбля «Балауса», который существует в школе с 2017 года. В нем приняли участвовали 30 юных домбристов с 1-го по 4-й классы. Также во всех классах прошли внеклассные мероприятия, где дети продемонстрировали свои творческие способности: играли на домбре, пели народные песни и участвовали в национальных играх, - рассказала "НГ" заместитель директора по воспитательной работе гимназии Гульназ НУРГАЛИЕВА. - Мы также совместили это событие с нашим внутришкольным проектом «Күретамыр», направленным на развитие национальной культуры в рамках этнопедагогики. Ребята не только приняли участие в челлендже, но и выступили перед большим количеством родителей. Мы хотели показать детям, что Наурыз - это праздник равенства, начало весны и новой жизни.

Ученицы 4 и 3 класса гимназии - две сестры Зере и Асия КУРГАНБЕКОВЫ, рассказали, как им нравится играть на домбре и как они празднуют Наурыз в кругу семьи.

Асия (слева) и Зере КУРГАНБЕКОВЫ

- Я люблю играть на домбре каждый день. Четыре года назад я начала заниматься этим инструментом - просто очень захотелось, и родители поддержали мой порыв. Сейчас я учусь в музыкальной школе. Кроме домбры, мне нравится рисовать, петь и танцевать. Нам очень понравилось выступать с сестренкой, - поделилась Зере. - До начала челленджа мы пришли за несколько часов, чтобы репетировать. Все было здорово, но играть было сложновато, потому что темп был быстрым.

- Я тоже захотела научиться играть на домбре, как сестра. Сейчас мы вместе ходим в музыкальную школу. Перед выступлением я не волновалась, добавила Асия. - Я очень люблю праздник Наурыз, особенно баурсаки и юрты. В этот день мы всей семьей собираемся за праздничным столом, зовем гостей, а с Зере играем на домбре для домашних.

Еще один участник челленджа, ученик 4 класса гимназии Алишер АБДРАХМАН, признался, что считает свою любовь к домбре предначертанной судьбой.

- Я думаю, что играть на домбре мне было суждено, потому что мои родители рассказывали, что во время казахского обряда «Тусау кесу» (казахский национальный обряд разрезания пут - "НГ") я выбрал именно домбру. А начал заниматься профессионально в шесть лет - с первого класса ходил на уроки в школе, а несколько месяцев назад поступил в музыкальную школу, - поделился он. - Мне понравилось участвовать в челлендже, но было немного сложно: когда с верхней позиции струн переключаешься на нижние, нужно делать это очень быстро. Я волновался, но когда понял, что мы хорошо сыграли, был очень доволен. В будущем планирую продолжать играть на домбре.

Фото Аружан НУРМУХАНОВОЙ

Автор - студентка 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова

