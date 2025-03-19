Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) провело анализ рынка проводного интернета в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

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При этом ведомство отметило монопольное положение АО "Казахтелеком" и ТОО "Кар-Тел" (Beeline).

"Изучена динамика цен операторов связи на услуги интернета. По результатам анализа в действиях АО "Казахтелеком" выявлены признаки установления монопольно высокой цены на товар. В связи с чем агентством начата процедура расследования нарушений законодательства в области защиты конкуренции", - говорится в сообщении.

Также АЗРК направило в уполномоченные госорганы рекомендации по устранению барьеров по доступу других операторов связи в жилые дома.

"Агентством выявлены барьеры, затрудняющие доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг, а также усложняющие получение информации о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации", - уточняется в информации.

Ранее мобильные операторы объявили о росте тарифов в 2025 году, объяснив причины изменений. Тогда вице-министр цифровизации Асхат Оразбек заявил, что министерство не имеет влияния на тарифы операторов в соответствии с Предпринимательским кодексом, который был принят еще в 2017 году. Но с операторами проводятся переговоры касательно цен на их услуги.