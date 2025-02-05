Казахстанцы жалуются на растущие тарифы связи и интернета. Действительно, некоторые мобильные операторы объявили о росте тарифов в 2025 году. Почему это произошло и что говорят о повышении цен в Минцифры, рассказывает корреспондент Tengrinews.kz.

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Ранее вице-министр цифровизации Асхат Оразбек заявил, что министерство не имеет влияния на тарифы операторов в соответствии с Предпринимательским кодексом, который был принят еще в 2017 году. Но с операторами проводятся переговоры касательно цен на их услуги.

"В конце (2024 - прим.) года мы договорились, чтобы чуть-чуть поднять настроение населению, что повышений не будет", - сказал вице-министр на брифинге в правительстве 21 января.

Кроме того, Оразбек "пригрозил" мобильным операторам в Казахстане четвертым игроком.

Кто повышает тарифы и почему?

Издание обратилось к операторам связи, чтобы выяснить причины повышения тарифов.

Ответ от Kcell/Activ на наш запрос редакция, к сожалению, не получила, хотя направила его пресс-службе 14 января.

Отметим, что компания планировала повысить абонентскую плату по некоторым тарифам 13 декабря. Но позже оператор прислал пользователям SMS о том, что пока отменяет изменения.

Судя по публикациям операторов связи на официальных сайтах, абонплата по некоторым тарифам все же меняется с 26 февраля 2025 года.

Скриншот сайта activ.kz

Скриншот сайта Kcell.kz

Основным акционером Kcell является "Казахтелеком", который принадлежит государству через фонд "Самрук-Казына".

Beeline повысил абонентскую плату с 1 февраля 2025 года (позже в компании уточнили, что для 5 процентов тарифов). Повышение тарифов объясняют регулярными вложениями в инфраструктуру. За последний год компания установила более 500 базовых станций, модернизировала оборудование на 3000 объектах, проложила 230 километров оптоволоконного кабеля и внедрила новые технологии.

Также оператор отмечает влияние макроэкономических факторов: рост стоимости телекоммуникационного оборудования, тарифов на электроэнергию и колебания курса валют. Эти изменения, по словам представителей компаний, вынуждают пересматривать тарифы.

В Beeline добавляют, что за последние четыре года их капитальные затраты превысили 300 миллиардов тенге, что также отражается на ценообразовании.

На сайте компании опубликовано обращение к абонентам, в котором представлен график изменения курса доллара к тенге за последние несколько лет. Авторы обращения подчеркивают, что в январе 2018 года доллар стоил 332 тенге.

Бренд Beeline в Казахстане принадлежит ТОО "КаР-Тел". 75 процентов акций компании принадлежит базирующемуся в Нидерландах (позже в компании уточнили, что в Дубае) холдингу Veon. 25 процентами компании владеет Булат Утемуратов.

Tele2/Altel меняет абонплату и объем услуг по некоторым тарифам с 11 февраля 2025 года. В компании заявили, что повышение тарифов происходит из-за роста затрат на развитие и модернизацию сетей, их обслуживание и ремонт, из-за курса доллара, повышения цен на оборудование.

"Изменения продиктованы необходимостью развивать инфраструктуру. Покупка и установка одной базовой станции обходится компании примерно в 100 тысяч долларов. Учитывая курс доллара, инвестиции в оборудование постоянно растут. В 2024 году Tele2/Altel провел рефарминг, заменив устаревшую технологию связи 3G на 4G и 5G в семи городах Казахстана. Компания продолжает активно инвестировать в развитие сети, чтобы сеть нового поколения 5G стала доступна даже в самых удаленных уголках страны", - говорится в ответе Tele2/Altel.

Бренды Tele2/Altel принадлежат компании "Мобайл Телеком-Сервис". С января 2025 года 100-процентной долей компании владеет конгломерат из Ближнего Востока - катарский Power International Holding. Ранее Tele2 и Altel принадлежали "Казахтелекому".

Законно ли повышать тарифы

В Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили о приостановлении расследования в отношении сотовых операторов АО "Кселл", ТОО "Мобайл Телеком Сервис" и ТОО "Кар-Тел" (Beeline), начатом в 2024 году. Операторы в судебном порядке обжаловали приказы о проведении расследований.

"Также в связи с заявлениями АО "Кселл" и ТОО "КаР-Тел" о повышении тарифов на сотовую связь по ряду тарифных планов с декабря 2024 года агентством ранее в отношении данных операторов были вынесены предостережения о недопустимости совершения действий (бездействий), которые могут привести к нарушению законодательства в области защиты конкуренции", - добавили в ведомстве.

В январе АЗРК сообщало, что повышение тарифов придется объяснить Beeline.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили, что Beeline предупредила АЗРК и министерство об изменении стоимости ряда тарифных планов в феврале.

В ведомстве также напомнили, что с 1 января 2007 года в целях развития конкуренции отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи.

"Тарифы на услуги связи устанавливаются операторами связи самостоятельно на основе обоснованных затрат. По информации оператора связи, увеличение тарифов обусловлено факторами, такими как увеличение расходов на обслуживание сети, ее модернизацию и расширение, обновление оборудования, волатильности национальной валюты и другое", - говорится в ответе.