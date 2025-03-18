В Костанае сотрудники полиции установили двух несовершеннолетних, которые стали участниками мошеннической схемы, обманувшей местную жительницу на значительную сумму.

По телефону мошенники сообщили женщине, что ее сноха сбила пешехода и потребовали 7 миллионов тенге. Однако у потерпевшей было лишь 2 тысячи долларов. Поддавшись на угрозы, женщина передала деньги одному из дропперов. После разговора с родственницей она выяснила, что никакого ДТП не было.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили двух 17-летних дропперов. Они успели обменять валюту и перевести средства на другие счета.

В ходе разбирательств было установлено, что в тот же день по аналогичной схеме они получили и перевели еще 1 миллион тенге, однако потерпевшая сторона пока не установлена. По этому поводу в ведомстве призвали обратиться по номеру 102.

Уже установлено, что дропперам предложили работу через телеграм-канал.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Проводятся мероприятия по установлению злоумышленников, а также проверяется причастность дроперов к совершению аналогичных преступлений.

В Департаменте полиции Костанайской области сообщают, что такие схемы в последнее время участились и напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников.

Если вам поступают сомнительные звонки, немедленно прекратите разговор, перезвоните близким и не сообщайте коды из СМС и другую конфиденциальную информацию.

В случае подозрительных ситуаций обращайтесь в полицию по номеру 102.

Часто дропперы лишь предоставляют свои банковские счета основным злоумышленникам и не знают, как последние распоряжаются этими данными. Но бывают и случаи, когда дроппер полностью осведомлен. Как отличают два этих вида новой формы мошенничества, рассказала судья областного суда Гаухар СЕЙДАХМЕТОВА на брифинге в региональной службе коммуникации Костанайской области на примере из практики Карабалыкского райсуда:

- Один из ответчиков, не признавая неосновательное обогащение (предъявленное обвинение - "НГ"), указывал, что все полученные 9 млн тенге он перевёл на указанные мошенниками счета, - сообщила Сейдахметова. - Второй отметил, что о банковских операциях на его счетах не знал, поступившие деньги не переводил другим. Между тем в суде установлено, что мобильные приложения банков зарегистрированы его биометрической верификацией и вводом секретных кодов безопасности.

На этом основании оба иска суд удовлетворил. То есть, системы безопасности, установленные на телефоне дроппера, стали доказательством его вины.

Кадры из видео пресс-службы ДП Костанайской области