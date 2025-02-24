Интернет-мошенники используют банковские счета посредников - обманутые ими граждане переводят деньги на счета так называемых дропперов. Но всегда ли корректно отделять вторых от первых? Когда дроппер - такая же неведущая жертва преступной схемы, а когда - её соучастник?

Как распутывают этот клубок, на примере одного кейса рассказала судья Костанайского областного суда Гаухар СЕЙДАХМЕТОВА на брифинге в РСК сегодня, 24 февраля.

В Карабалыкском райсуде разбирались, удовлетворять ли иски жертвы мошенников по отношению к двум дропперам - студентам 19 лет - о взыскании 9 млн тенге с каждого.

- Один из ответчиков, не признавая неосновательное обогащение (предъявленное обвинение - "НГ"), указывал, что все полученные 9 млн тенге он перевёл на указанные мошенниками счета, - сообщила Сейдахметова. - Второй отметил, что о банковских операциях на его счетах не знал, поступившие деньги не переводил другим. Между тем в суде установлено, что мобильные приложения банков зарегистрированы его биометрической верификацией и вводом секретных кодов безопасности.

На этом основании оба иска суд удовлетворил. То есть, системы безопасности, установленные на телефоне дроппера, стали доказательством его вины.

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