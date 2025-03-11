На исследования последствий смены часового пояса в Казахстане бюджетные средства потрачены не были. Об этом сегодня сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как рассказал Нурбек на брифинге в правительстве, министерство решило не проводить соответствующее исследование.

"В прошлом году нас критиковали, когда мы объявили о проведении отдельного научного исследования, точнее - его стоимость. Была заявка от Министерства здравоохранения в 161 миллион тенге. В итоге, когда объявили конкурс, там было что-то около 60 миллионов. В итоге мы решили этот конкурс не проводить, деньги не потрачены из бюджета. Тот мониторинг по шести направлениям, о котором сегодня говорилось, был проведен средствами научных институтов", - заверил министр.

По словам министра, ведомство решило не проводить длительных исследований.

"Это очень долгий цикл, поэтому, когда мы совещались с нашими коллегами, было предложено собрать имеющиеся данные у министерств. Зачем ждать три года? Все эти данные проанализировала межведомственная группа, и их мы передали в Мажилис. Поэтому и было принято такое решение - бессмысленно ждать три года, да еще и тратить на это отдельные деньги", - добавил Нурбек.

Сегодня правительство Казахстана озвучило результаты исследования касательно единого часового пояса в стране.

Напомним, с 1 марта 2024 года на всей территории Казахстана установили единое время. В Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау сдвинули стрелки на 1 час назад. Таким образом, вся страна начала жить в часовом поясе UTC +5.