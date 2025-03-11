Правительство Казахстана озвучило результаты исследования касательно единого часового пояса в стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Согласно данным исследования, смена часового пояса не имеет негативных последствий для жизнедеятельности казахстанцев.

"Был проведен мониторинг практического влияния пояса на здоровье население, энергопотребление и производительность труда с привлечением экспертного сообщества, научно-исследовательских институтов. В ходе работ применялся комплексный подход, включающий изучение данных, результаты опросов и сравнение показателей до и после смены часового пояса", - сказал министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на заседании правительства.

По его словам, результаты исследования показывают отсутствие негативного воздействия смены пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения.

"Мониторинг показал отсутствие негативных эффектов принятого решения о введении единого часового пояса", - добавил премьер-министр страны Олжас Бектенов и поручил организовать соответствующую работу совместно с Мажилисом.

Напомним, с 1 марта 2024 года на всей территории Казахстана установили единое время. В Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай, Жетысу и Улытау сдвинули стрелки на 1 час назад. Таким образом, вся страна начала жить в часовом поясе UTC +5.