После проведения так называемых публичных слушаний газотранспортировщиков с предложением к антимонополистам повысить цену на газ для потребителей, руководители управления ЖКХ распространили информацию о том, что в 2025-м газификация области улучшится. Правда, всего на 1,2%.

Информация обнародована заместителем руководителя областного управления ЖКХ Арманом БИСЕМБАЕВЫМ. Глава региона Кумар АКСАКАЛОВ неоднократно заявлял, что возможности роста газификации области принципиально ограничены пропускной способностью существующих магистральных коммуникаций.

«НГ» сообщала, что наибольший объем газа в Костанайскую область поступает по трубопроводу «Карталы-Рудный», причём эту позицию национальный оператор АО «НК «QazaqGaz» считает уязвимой по энергобезопасности: газ российский, а сам газопровод постройки 60-х годов в однониточном исполнении, хотя всё это время беспрерывно эксплуатируется.

По словам Бисембаева, в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию 7 объектов газоснабжения в сёлах Большая Чураковка Алтынсаринского района, Забеловка Житикаринского района, Береговое района Майлина, Адаевка Камыстинского района, Аршала и Зааятское Денисовского района и в микрорайоне Кенсай Житикары.

На 2025 год, добавил замглавы управления, запланирована реализация 6 проектов по газоснабжению населённых пунктов области и выделено 1 210,2 млн тенге (Нацфонд РК – 746 млн, местный бюджет – 464,1 млн), в том числе 4 переходящих с 2024 года.

После реализации этих проектов процент газификации населения по области повысится с 59,6% до 60,8%, то есть на 1,2%.

Также, добавил Бисембаев, в 2025 году запланирована разработка проекта «Строительство магистрального газопровода от г. Костанай до с. Боровское», которая позволит начать газификацию Мендыкаринского района, обеспечит природным газом ориентировочно 23 682 жителя района, и поможет осуществить в дальнейшем строительство сетей газоснабжения в Узункольском и Сарыкольском районах.

Напомним, правительству РК было дано поручение по строительству магистрального газопровода от компрессорной станции КС-14 в Актюбинской области до Костаная. По этому объекту разработано технико-экономическое обоснование, которое на государственной экспертизе. Планируемый срок строительства магистрального газопровода – 2026 год. По предварительным расчётам, стоимость строительства МГ «КС-14 – Костанай» составит более 500 млрд тенге, он протянется на 630 км.

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