Об этапах реализации масштабного проекта 24 июля на форуме «Kostanay INVEST – 2024» рассказал заместитель председателя правления АО «НК «QazaqGaz» по стратегии и инвестициям Акбар ТУЛЕГЕНОВ. По его словам, строительство новой газовой магистрали должно «обеспечить энергетическую безопасность области».

Сейчас годовое потребление газа регионом — около 1 млрд кубометров. Оно растет, в том числе в связи с вводом новых предприятий. Без надежной энергетической базы невозможно всерьез говорить о развитии крупных производств и привлечении инвесторов.

- Хотел бы представить участникам форума один из проектов, который мы считаем стратегическим. Это строительство газопровода от компрессорной станции 14 на магистральном газопроводе «Бухара-Урал» - станция расположена в Актобе - до города Костанай, - сказал Акбар Тулегенов, - проект реализовываем совместно с инвестором из Катара. Наш партнер - конгломерат компаний Power International Holding в лице ее дочерней компании UCC Holding. Стоимость проекта — более $1 млрд.

Протяженность газопровода — 630 км, из которых 300 будут проходить по территории Костанайской области. Сейчас протяженность газовых магистралей в регионе — 190 км.

Статус проекта на сегодня таков: технико-экономическое обоснование (ТЭО) выполнено и загружено на портал РГП «Госэкспертиза», с местными исполнительными органами двух областей завершены процедуры оформления выбора земельных участков, получены постановления районных акиматов, разрешающие проведение проектно-изыскательских работ.

- Процедуры по ТЭО надеемся завершить в текущем году, а к концу года начать в регионах изыскательские работы, - сказал Тулегенов.

Сроки реализации проекта: 2023-2026 годы. Технологическая мощность газопровода - 4,1 млрд кубометров, в 4 раза выше текущего годового потребления области. Причем мощность заявлена «с возможностью увеличения в перспективе».

Сегодня наибольший объем газа поступает в Костанайскую область по магистральному трубопроводу «Карталы-Рудный». И эту позицию национальный оператор АО «НК «QazaqGaz» считает уязвимой с точки зрения энергобезопасности: газ поступает российский, а сам газопровод постройки 60-х годов прошлого века, в однониточном исполнении, эксплуатируется практически беспрерывно.

Фото Галины КАТКОВОЙ