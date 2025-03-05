В феврале в с. Жамбыл Карасуского района отключили подачу воды до водонапорной башни. В конце месяца местные власти установили в селе пункт раздачи воды (ПРВ).

Жители Жамбыла чистят проход к пункту раздачи воды от снега



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55289

Жители Жамбыла жаловались "НГ", что 24 февраля дорогу к пункту раздачи завалило снегом, а в самом пункте нет электричества и обогрева. Хотя привозная вода находится в пластиковой ёмкости и течёт из неё по пластиковым трубам.

В комментариях в нашем аккаунте в Instagram прокуратура Карасуского района сообщила, что «проблема была устранена».

Сотрудники ГКП «Шығыс» демонстрируют - вода из кранов в ПРВ идет

В подтверждение прислали видео. Его автор уточняет, что запись велась на следующий день после жалоб - 25 февраля.

На кадрах - то же самое место. Внутри ПРВ трое мужчин: главный инженер, слесарь и электрик ГКП «Шығыс». Проход в пункт очищен от снега.

- Протянули электричество от акимата до ПРВ, поставили два обогревателя, ёмкость наполнили, - комментирует происходящее автор видео. - Вода идёт - питьевая с карасуской башни.

Местные жители сегодня, 5 марта, подтвердили информацию прокуратуры района.

Кадры из видео