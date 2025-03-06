В Казахстане с каждым годом становится все больше платных дорог, однако не все водители обязаны платить за их использование. Кто же может бесплатно передвигаться по платным дорогам, разбирался Tengri Auto.

Фото:gov.kz

Специальные службы

В первую очередь от платы освобождаются специальные автотранспортные средства, выполняющие важные государственные и социальные функции. К ним относятся:

скорая медицинская помощь;

аварийно-спасательные службы (те, кто первыми прибывают на место ЧП);

правоохранительные органы – полиция и другие структуры;

вооруженные силы и воинские формирования;

службы транспортного контроля (те, кто следит за безопасностью на дорогах);

национальный оператор и концессионеры – организации, отвечающие за содержание и обслуживание платных дорог.

Общественный транспорт и сельхозтехника

Бесплатный проезд по платным дорогам разрешен:

автобусам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров в пригородных сообщениях, а также между населенными пунктами, районными и областными центрами;

грузовым автомобилям и сельхозтехнике, если они перемещаются в пределах одного района для пересечения водных преград или железных дорог.

Местные жители

Жители районов, прилегающих к платным дорогам, также могут пользоваться ими бесплатно, но с некоторыми ограничениями. Льгота распространяется на:

легковые автомобили, зарегистрированные в данном районе, если они перемещаются в пределах одной административно-территориальной единицы;

автобусы, зарегистрированные в прилегающих районах, если они работают в пределах одного района.

Ветераны Великой Отечественной войны

Отдельной льготой могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны. Их легковые автомобили освобождены от платы за проезд по платным дорогам.

Напомним, ранее в "КазАвтоЖоле" рассказали, что еще два участка дорог в Казахстане в конце февраля стали платными. Один из них находится в Костанайской области - это участок трассы "М-36" с 539-го по 376-й километр (от Костаная до границы России по направлению в Троицк).

Стоимость проезда по трассе Костанай - граница Российской Федерации (Троицк):