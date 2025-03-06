Кому можно бесплатно ездить по платным дорогам в Казахстане
В Казахстане с каждым годом становится все больше платных дорог, однако не все водители обязаны платить за их использование. Кто же может бесплатно передвигаться по платным дорогам, разбирался Tengri Auto.
Фото:gov.kz
Специальные службы
В первую очередь от платы освобождаются специальные автотранспортные средства, выполняющие важные государственные и социальные функции. К ним относятся:
- скорая медицинская помощь;
- аварийно-спасательные службы (те, кто первыми прибывают на место ЧП);
- правоохранительные органы – полиция и другие структуры;
- вооруженные силы и воинские формирования;
- службы транспортного контроля (те, кто следит за безопасностью на дорогах);
- национальный оператор и концессионеры – организации, отвечающие за содержание и обслуживание платных дорог.
Общественный транспорт и сельхозтехника
Бесплатный проезд по платным дорогам разрешен:
- автобусам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров в пригородных сообщениях, а также между населенными пунктами, районными и областными центрами;
- грузовым автомобилям и сельхозтехнике, если они перемещаются в пределах одного района для пересечения водных преград или железных дорог.
Местные жители
- легковые автомобили, зарегистрированные в данном районе, если они перемещаются в пределах одной административно-территориальной единицы;
- автобусы, зарегистрированные в прилегающих районах, если они работают в пределах одного района.
Ветераны Великой Отечественной войны
Отдельной льготой могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны. Их легковые автомобили освобождены от платы за проезд по платным дорогам.
Напомним, ранее в "КазАвтоЖоле" рассказали, что еще два участка дорог в Казахстане в конце февраля стали платными. Один из них находится в Костанайской области - это участок трассы "М-36" с 539-го по 376-й километр (от Костаная до границы России по направлению в Троицк).
Стоимость проезда по трассе Костанай - граница Российской Федерации (Троицк):
- автобусы до 16 мест, грузовики до 2,5 тонны: 1010 (предоплата), 1190 тенге (постоплата);
- автобусы до 32 мест, грузовики до 5,5 тонны: 2055 - 2415 тенге;
- автобусы свыше 32 мест, грузовики до 10 тонн: 3065 - 3610 тенге;
- грузовики 10-15 тонн: 4100 - 4825 тенге;
- грузовики свыше 15 тонн, с прицепами, седельные тягачи: 5120 - 6030 тенге.
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