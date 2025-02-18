По данным "КазАвтоЖола", с 22 февраля два участка дорог в Казахстане станут платными, передает Tengri Auto.

Фото из архива "НГ"

Согласно приказам № 39 и № 40, подписанным исполняющим обязанности министра транспорта Казахстана 7 февраля 2025 года, два участка автодорог: Костанай - граница Российской Федерации (Троицк) и Актобе - граница Российской Федерации (Оренбург) станут платными для грузового транспорта и автобусов.

Трасса Костанай - граница Российской Федерации (Троицк)

Новый платный участок протяженностью 163 километра, с 539-го по 376-й километр (М-36). Автомобилисты могут воспользоваться альтернативным маршрутом через дороги Костанай - Рудный - Айет - граница Российской Федерации и граница Российской Федерации (Екатеринбург) - Алматы.

Трасса Актобе - граница Российской Федерации (Оренбург)

Платным станет отрезок между 17-м и 99+692-м километрами (82,7 километра) на трассе Актобе - Мартук - граница Российской Федерации. Объехать этот участок можно по дороге Актобе - граница Российской Федерации (Орск).

Оплата будет производиться в автоматическом режиме - без шлагбаумов и стационарных пунктов. Камеры на арках зафиксируют проезд, скорость и интенсивность движения.

Доступно около 10 способов оплаты: интернет-банкинг, терминалы, электронные кошельки, баланс телефона, топливные карты (E100), а также договоры для юридических лиц. При предоплате стоимость будет ниже.

Проезд по трассе Актобе - граница Российской Федерации (Оренбург)

автобусы до 16 мест, грузовики до 2,5 тонны: 515 тенге (предоплата), 600 тенге (постоплата);

автобусы до 32 мест, грузовики до 5,5 тонны: 1040 - 1220 тенге;

автобусы свыше 32 мест, грузовики до 10 тонн: 1545 - 1820 тенге;

грузовики 10-15 тонн: 2080 - 2440 тенге;

грузовики свыше 15 тонн, с прицепами, седельные тягачи: 2580 - 3040 тенге.

Проезд по трассе Костанай - граница Российской Федерации (Троицк)