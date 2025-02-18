Еще 2 участка автодорог станут платными с конца февраля в Казахстане
По данным "КазАвтоЖола", с 22 февраля два участка дорог в Казахстане станут платными, передает Tengri Auto.
Фото из архива "НГ"
Согласно приказам № 39 и № 40, подписанным исполняющим обязанности министра транспорта Казахстана 7 февраля 2025 года, два участка автодорог: Костанай - граница Российской Федерации (Троицк) и Актобе - граница Российской Федерации (Оренбург) станут платными для грузового транспорта и автобусов.
Трасса Костанай - граница Российской Федерации (Троицк)
- Новый платный участок протяженностью 163 километра, с 539-го по 376-й километр (М-36). Автомобилисты могут воспользоваться альтернативным маршрутом через дороги Костанай - Рудный - Айет - граница Российской Федерации и граница Российской Федерации (Екатеринбург) - Алматы.
Трасса Актобе - граница Российской Федерации (Оренбург)
- Платным станет отрезок между 17-м и 99+692-м километрами (82,7 километра) на трассе Актобе - Мартук - граница Российской Федерации. Объехать этот участок можно по дороге Актобе - граница Российской Федерации (Орск).
Оплата будет производиться в автоматическом режиме - без шлагбаумов и стационарных пунктов. Камеры на арках зафиксируют проезд, скорость и интенсивность движения.
Доступно около 10 способов оплаты: интернет-банкинг, терминалы, электронные кошельки, баланс телефона, топливные карты (E100), а также договоры для юридических лиц. При предоплате стоимость будет ниже.
Проезд по трассе Актобе - граница Российской Федерации (Оренбург)
- автобусы до 16 мест, грузовики до 2,5 тонны: 515 тенге (предоплата), 600 тенге (постоплата);
- автобусы до 32 мест, грузовики до 5,5 тонны: 1040 - 1220 тенге;
- автобусы свыше 32 мест, грузовики до 10 тонн: 1545 - 1820 тенге;
- грузовики 10-15 тонн: 2080 - 2440 тенге;
- грузовики свыше 15 тонн, с прицепами, седельные тягачи: 2580 - 3040 тенге.
Проезд по трассе Костанай - граница Российской Федерации (Троицк)
- автобусы до 16 мест, грузовики до 2,5 тонны: 1010 - 1190 тенге;
- автобусы до 32 мест, грузовики до 5,5 тонны: 2055 - 2415 тенге;
- автобусы свыше 32 мест, грузовики до 10 тонн: 3065 - 3610 тенге;
- грузовики 10-15 тонн: 4100 - 4825 тенге;
- грузовики свыше 15 тонн, с прицепами, седельные тягачи: 5120 - 6030 тенге.
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