Два района добавили в план отключения электроэнергии в Костанае
3 марта 2025, 17:06 | ЖКХ
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К ранее запланированным работам с 4 по 6 марта добавили еще два района областного центра, где будут отключать электричество.
Список адресов, где произойдет отключение потребителей в частном секторе и спальных районах:
ТП -410 (работы на ПС)
4-5 марта с 09:00 до 18:00
- Магазин «Запчасти» по ул. Майлина, 2/2,
- Гаражи по ул. Майлина, 7,
- МЧС-гаражи ул. Майлина, 5,
- Автомойка ул. Майлина, 5,
- Склады ул. Майлина, 2/12,
- Автомойка ул. Майлина, 7а,
- ГЭК «Химик» ул. Майлина, 2/12,
- СТО «Голд Авто» ул. Майлина, 2/15,
- АЗС ул. Майлина, 2/13,
- Мастерская ул. Майлина, 2,
- ПКСК «Строитель2» ул. Майлина, 2,
- Налоговая ул. Майлина, 2а,
- ЦОН ул. Дощанова, 184/1,
- Департамент государственного имущества ул. Майлина, 2а.
ТП – 414 (работы на ПС)
6 марта с 09:00 до 19:00
- Департамент статистики,
- департамент юстиции,
- ТД «Азия»,
- ТД «Кода»,
- магазин «Нур»,
- «Уютный дом»,
- «Мясное ассорти»,
- «Балапан»,
- «Пивовар»,
- ИП Мельник,
- парикмахерская «Ситистайл».
Спальный сектор:
- ул. Майлина, 17, 19, 19/1, 21,
- ул. Дзержинского, 14, 14а, 16,
- ул. Толстого, 120, 127.
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