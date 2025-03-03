Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К ранее запланированным работам с 4 по 6 марта добавили еще два района областного центра, где будут отключать электричество.

Список адресов, где произойдет отключение потребителей в частном секторе и спальных районах:

ТП -410 (работы на ПС)

4-5 марта с 09:00 до 18:00

Магазин «Запчасти» по ул. Майлина, 2/2,

Гаражи по ул. Майлина, 7,

МЧС-гаражи ул. Майлина, 5,

Автомойка ул. Майлина, 5,

Склады ул. Майлина, 2/12,

Автомойка ул. Майлина, 7а,

ГЭК «Химик» ул. Майлина, 2/12,

СТО «Голд Авто» ул. Майлина, 2/15,

АЗС ул. Майлина, 2/13,

Мастерская ул. Майлина, 2,

ПКСК «Строитель2» ул. Майлина, 2,

Налоговая ул. Майлина, 2а,

ЦОН ул. Дощанова, 184/1,

Департамент государственного имущества ул. Майлина, 2а.

ТП – 414 (работы на ПС)

6 марта с 09:00 до 19:00

Департамент статистики,

департамент юстиции,

ТД «Азия»,

ТД «Кода»,

магазин «Нур»,

«Уютный дом»,

«Мясное ассорти»,

«Балапан»,

«Пивовар»,

ИП Мельник,

парикмахерская «Ситистайл».

Спальный сектор: