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Два района добавили в план отключения электроэнергии в Костанае

3 марта 2025, 17:06 |  ЖКХ

Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К ранее запланированным работам с 4 по 6 марта добавили еще два района областного центра, где будут отключать электричество.

Список адресов, где произойдет отключение потребителей в частном секторе и спальных районах:

ТП -410 (работы на ПС)

4-5 марта с 09:00 до 18:00

  • Магазин «Запчасти» по ул. Майлина, 2/2, 
  • Гаражи по ул. Майлина, 7, 
  • МЧС-гаражи ул. Майлина, 5, 
  • Автомойка ул. Майлина, 5,
  • Склады ул. Майлина, 2/12, 
  • Автомойка ул. Майлина, 7а, 
  • ГЭК «Химик» ул. Майлина, 2/12, 
  • СТО «Голд Авто» ул. Майлина, 2/15, 
  • АЗС ул. Майлина, 2/13, 
  • Мастерская ул. Майлина, 2, 
  • ПКСК «Строитель2» ул. Майлина, 2, 
  • Налоговая ул. Майлина, 2а,
  • ЦОН ул. Дощанова, 184/1, 
  • Департамент государственного имущества ул. Майлина, 2а.

ТП – 414 (работы на ПС)

6 марта с 09:00 до 19:00

  • Департамент статистики, 
  • департамент юстиции, 
  • ТД «Азия», 
  • ТД «Кода», 
  • магазин «Нур», 
  • «Уютный дом», 
  • «Мясное ассорти», 
  • «Балапан», 
  • «Пивовар», 
  • ИП Мельник, 
  • парикмахерская «Ситистайл».

Спальный сектор:

  • ул. Майлина, 17, 19, 19/1, 21, 
  • ул. Дзержинского, 14, 14а, 16, 
  • ул. Толстого, 120, 127.