План работ Костанайской Горэлектросети с 3 по 7 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в восьми районах областного центра.

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ТП - 639 (работы на ПС)

3 марта с 09:00 до 19:00

Стеклоцентр по ул. Карбышева, 121, Магазин «Автолюкс» по ул. Карбышева, 123, Промкомплект по ул. Карбышева, 119, магазин «Балапан», «Бек» в микрорайоне 5, дом 10 "Б", Аптека № 29 «Фармаком» в микрорайоне 5, дом 10 "Б", салон массажа в микрорайоне 5, дом 10 "А", ТОО «Давион» в микрорайоне 5, дом 10 "А", офисы в микрорайоне 5, дом 10 "А", ИП Сорокин в микрорайоне 5, дом 14, ТОО «Артромед» в микрорайоне 6, дом 3В,

Спальный сектор: микрорайон 5, дома 10, 10 "А", 10 "Б", 14

Частный сектор: микрорайон 6 в границах домов 1/1-54.

Гордорстрой 1

промзона (ул. Челябинская - Дорожников) (работы на ВЛ)

3 марта 2025 года с 08:00 до 17:00

ИП Федоров, ИП Коянбаева, ИП Жалкенов, ИП Емельянова, ИП Брунер, ИП Игликов, ИП Парутин, ИП Исенбаев, Ип Аветисян, АЗС «Гелиос», ТОО «Мир пласт», ТОО «Фабий», ТОО «Металл – Инвест», ТОО «Люкс – 2016», АвтоЦон, ТОО «Сапа +», ТОО «+АВД», ТОО «Арт пласт», ТОО «Мельсервис».АЗС, спец. база акимата.

ТП - 631 (работы на ПС)

4 марта с 09:00 до 19:00

ТД «Солнечный» по ул. Карбышева, 85, ТД «Аджедан» по ул. Карбышева, 91, 93, ИП SCANIA KZ по ул. Карбышева, 95, АЗС «Гелиос 5» угол ул. Кабрышева - Чкалова, ТОО "BA-group construction" угол ул. Кабрышева - Чкалова, ТОО "ТАНДЕМ 2017" по ул. Карбышева, 97, Реабилитационный центр в микрорайоне 7, дом 12 "А", магазин запчастей в микрорайоне 7, парикмахерская в микрорайоне 7, дом 8, закусочкая «Е-да» по ул. Карбышева, 99/2.

Спальный сектор: микрорайон 7, дома 4, 8, 8 "А", 9, 9/1, 12.

РП-10-1

промзона (ул. Уральская) (работы на ВЛ)

3-4 марта с 09:30 до 17:00

ТОО «Карьер комплект», Авиажайнар, ТОО «Дельта С», «Еврапзия групп Казахстан», Научно-технический центр, ИП Балабекова, Агро-Лига, База, ТОО «DSC», Технополис, ТОО «Полистерол», ИП Буколов, СЦ «Ростсельмаш», маг. «Салем», РКБ «Альянс-групп», ИП Садуева, Бест (склады), ТОО «Экоэкспертсервис», ИП Комета, ИП Искаков.

Светофор: ул. Уральская– Аэропорт (в сторону новой дороги).

ВЛ- 10 кВ (ул. Уральская) Западная-Западная1 (работы на ВЛ)

5-6 марта с 09:30 до 17:00

ИП Манандян , ИП Мужневская, магазин «Уральский», ИП Омаров, ИП Жусупова, ОРЦ «Стройматериалы», ТОО «БрандСтрой», ИП Крапива, ТОО «Казторгсервис», ТПК «Металлобаза», ИП Денисенко, ТОО «Мунай трейд kst», АЗС «Эталон – Авто № 9», мастерская «Дуб».

Спальный сектор: ул. Уральская, 37, 37/1.

ТП -108 (работы на ПС)

5 марта 2025 года с 09:00 до 19:00

Магазин «Белочка» по ул. Бородина, 168, СТО по ул. Рабочая, 162/2, Спорткомплекс ЧелГу по ул. Бородина, 168 "А", ИП Федоров СТО по ул. Шипина, 164 "А", Аптека "Забота" по ул. Бородина, 168 "Б", такси «Ыбрай» по ул. Рабочая, 162, адм. здание по ул. Бородина, 168 "А", ОСИ по ул. Бородина, 168.

Спальный сектор: ул. Бородина, 168.

ВЛ- 10 кВ ТП-562-ТП-563 (работы на ВЛ)

7 марта с 09:00 до 17:00

ИП Каширина по ул. Карбышева, 2/1, ТОО «Экос-Ан» по ул. Карбышева, 2/2, маг. «Громада», маг. «Инструмент» по ул. Карбышева, 4, «Ойл-центр», по ул. Карбышева, 4/2, "Шашлычок" по ул. Карбышева, 2/6, ИП Новосельцев по ул. Карбышева, 2 "Д", ИП Кенжегулов Гранд по ул. Карбышева, 2, кафе «Меню» по ул. Карбышева, 2, ИП Аветисян-Арвис по ул. Карбышева, 2/3

КТП-109 (работы на ПС)

7 марта 10:00 до 19:00

Школа № 14, офис Гелиос, ТОО «Картел», ТОО «Райгаз»,ТОО «Стронхолдинг», магазины «Ангел», «Продукты», «Татьяна».

Частный сектор: ул. ул. Каирбекова, 133-175, ул. Пролетарская, 27-70,48/1-48/10 ул. 5 Апреля, 138-193, 156/2-156/10, 158/1-158/3, пр. Назарбаева, 29-57, 33/1, ул. Шевченко, 32-58,58 "А", 46/2, 48/1-48/10, пр. Абая, 211-262, ул. Касымканова, 122-161, 140/1-140/6.