В Казахстане расследуют уголовные дела из-за завышенной социальной выплаты. Подробности рассказала министр труда и социальной защиты населения Светлана ЖАКУПОВА, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото - Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В системе обязательного социального страхования в Казахстане лишь одна социальная выплата не имеет ограничений по максимальному размеру - это выплата по беременности и родам. Как сообщила Жакупова на коллегии Минтруда, отдельные граждане изыскивают лазейки, чтобы получить искусственно завышенные выплаты, что влечет несправедливое перераспределение социальных отчислений добросовестных участников системы.

- В настоящее время заведено более 16 уголовных дел на 113 получателей. Сумма нанесенного ущерба составила 158 миллионов тенге. С сентября 2024 года 1,5 тысячи получателей добровольно подтвердили искусственное завышение своего дохода, тем самым были сохранены активы государственного фонда социального страхования (ГФСС) на сумму 3,4 миллиарда тенге, - рассказала Светлана Жакупова.

В 2024 году из ГФСС выплаты на сумму более 950 миллиардов тенге получили 1,4 миллиона казахстанцев.

- В 15 регионах объемы выплат участникам системы превысили поступления социальных отчислений за работающих граждан в фонд. В Туркестанской области - в 3,6 раза, в Жамбылской области - в 2,7 раза, в Шымкенте, Кызылорде, Алматинской области - в 2,5 раза, в Мангистауской области и в области Абай - более чем в 2 раза, - добавила Жакупова.

Напомним, в Костанае недавно завершился судебный процесс из-за которого женщину с тремя детьми могут выселить из квартиры. Чиновники считают, что она проживала там незаконно и нарушала этим права очередников по категории "социально-уязвимые слои населения".