Признали опасным, но... - Жильцы дома № 136 по пр. Аль-Фараби в Костанае требуют его ремонта за государственный счет
Диас СУЛЕЙМЕН
Статус предаварийного зданию дала комиссия из Астаны. Отдел ЖКХ акимата Костаная инициировал это обследование, но ремонтировать дом пока не собирается. Тем временем трещины, ползущие по стенам к крыше, удлиняются, а в подвал обвалилась стенка, преградив доступ к инженерным коммуникациям.
Отдел ЖКХ ссылается на то, что в список подлежащих ремонту в 2025 году попали только дома, которые находятся на первой линии центральной улицы. Но жильцы считают дом № 136 подходящим под этот критерий.
- Центральная улица, напротив проектный институт. И вот стоит это страшилище, - возмущается пенсионер Павел ЛОЗОВСКИЙ
По словам Лозовского, проверку отдел ЖКХ инициировал после первой публикации "НГ" весной прошлого года о проблемах дома. Но после присвоения устрашающего предаварийного статуса ремонта не последовало.
Так трещины выглядели весной... / Фото их архива "НГ"
...и так они выглядят сейчас
При этом 2 года назад в рамках программы благоустройства жилых домов отремонтировали соседний № 134 и ближайшие пятиэтажки. Жильцы дома № 136 считают, что соседи не нуждались в ремонте так сильно, как их двухэтажка.
- Нам говорят: "Может, вы сами там кредит возьмёте?" Я говорю: "Вы издеваетесь что ли над нами?" - негодует Павел Иванович. - 6 пенсионеров, 2 малоимущие семьи. Рядом дом сделали, вот дома делают. Почему вы им не говорите, чтоб они брали кредиты и делали ремонт за свой счёт? Тот дом пятиэтажный сравнить и наши 8 квартир...
Весной прошлого года жильцы предполагали, что соседям отдали приоритет, потому что их дома лучше видны издалека. За это время "болячки" дома № 136 усугубились.
- В подвале все коммуникации - как перекрыть горячую воду, отопление? Я последний раз заходил, с больными ногами, думаю: "Сейчас упаду - отсюда не вылезу". Тепло начнётся - всё "сложится", - опасается Лозовский.
Павел Лозовский: "Чердак светится, как звёздное небо! Не крыша, а сито!" / Фото из архива "НГ"
Жильцы говорят о дырявой "крыше-сите", а теперь ещё опасаются, что снег, сходя с крыши, заберет и хлипко держащийся шифер.
Предложение отдела ЖКХ о переселении жильцы не принимают, поскольку не хотят обменивать приватизированные квартиры на арендные без возможности приватизации.
"НГ" направила запрос в отдел ЖКХ по поводу капитального ремонта дома.
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