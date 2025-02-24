Статус предаварийного зданию дала комиссия из Астаны. Отдел ЖКХ акимата Костаная инициировал это обследование, но ремонтировать дом пока не собирается. Тем временем трещины, ползущие по стенам к крыше, удлиняются, а в подвал обвалилась стенка, преградив доступ к инженерным коммуникациям.

Отдел ЖКХ ссылается на то, что в список подлежащих ремонту в 2025 году попали только дома, которые находятся на первой линии центральной улицы. Но жильцы считают дом № 136 подходящим под этот критерий.





- Центральная улица, напротив проектный институт. И вот стоит это страшилище, - возмущается пенсионер Павел ЛОЗОВСКИЙ





По словам Лозовского, проверку отдел ЖКХ инициировал после первой публикации "НГ" весной прошлого года о проблемах дома. Но после присвоения устрашающего предаварийного статуса ремонта не последовало.





Так трещины выглядели весной... / Фото их архива "НГ"





...и так они выглядят сейчас

При этом 2 года назад в рамках программы благоустройства жилых домов отремонтировали соседний № 134 и ближайшие пятиэтажки. Жильцы дома № 136 считают, что соседи не нуждались в ремонте так сильно, как их двухэтажка.

- Нам говорят: "Может, вы сами там кредит возьмёте?" Я говорю: "Вы издеваетесь что ли над нами?" - негодует Павел Иванович. - 6 пенсионеров, 2 малоимущие семьи. Рядом дом сделали, вот дома делают. Почему вы им не говорите, чтоб они брали кредиты и делали ремонт за свой счёт? Тот дом пятиэтажный сравнить и наши 8 квартир...

Весной прошлого года жильцы предполагали, что соседям отдали приоритет, потому что их дома лучше видны издалека. За это время "болячки" дома № 136 усугубились.

- В подвале все коммуникации - как перекрыть горячую воду, отопление? Я последний раз заходил, с больными ногами, думаю: "Сейчас упаду - отсюда не вылезу". Тепло начнётся - всё "сложится", - опасается Лозовский.





Павел Лозовский: "Чердак светится, как звёздное небо! Не крыша, а сито!" / Фото из архива "НГ"

Жильцы говорят о дырявой "крыше-сите", а теперь ещё опасаются, что снег, сходя с крыши, заберет и хлипко держащийся шифер.

Предложение отдела ЖКХ о переселении жильцы не принимают, поскольку не хотят обменивать приватизированные квартиры на арендные без возможности приватизации.

"НГ" направила запрос в отдел ЖКХ по поводу капитального ремонта дома.

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