В Астане на спортплощадке погиб 25-летний парень, когда на него упали железные ворота. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, передает Tengrinews.kz.

Кадр из видео

Трагедия произошла на спортплощадке "Достык Арена". На кадрах, распространенных в соцсетях, видно, как молодой человек повис на воротах, а затем попытался сделать "подъем-переворот". В этот момент ворота и упали на парня.

"По факту гибели мужчины на футбольном поле начато досудебное расследование. По предварительным данным, произошел несчастный случай - во время игры он находился у ворот, повиснув руками на перекладине, в результате чего конструкция опрокинулась и придавила его. Проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ДП Астаны.

Напомним, ранее в Костанае уже случались подобные несчастные случаи на детских площадках. В 2023 году 16-летний подросток в тяжелом состоянии с разрывами внутренних органов попал в больницу, после того, как на него упали футбольные ворота. А в 2019 году в больнице после такого же просшествия скончался 16-летний Намик Шаринов.