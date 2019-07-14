Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в Костанае

16-летний Намик Ширинов умер сегодня, 14 июля, в реанимации Костанайской детской областной больницы. Отчаянные попытки врачей спасти мальчика оказались тщетными.

Фото tengrinews.kz

С 28 июня, когда случилось происшествие, Намик перенес уже пять операций. Он поступил в детскую областную больницу с разрывом печени, серьезными повреждениями других внутренних органов.В понедельник больного самолетом санитарной авиации должны были транспортировать в Нур-Султан, в Центр материнства и детства.

В департаменте полиции Костанайской области, сообщили, что по этому факту заведено уголовное дело. Досудебное расследование по статье 371 ч.2 УК РК ("Халатность") все еще продолжается.





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35488





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35488