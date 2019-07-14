Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в Костанае
16-летний Намик Ширинов умер сегодня, 14 июля, в реанимации Костанайской детской областной больницы. Отчаянные попытки врачей спасти мальчика оказались тщетными.
Фото tengrinews.kz
С 28 июня, когда случилось происшествие, Намик перенес уже пять операций. Он поступил в детскую областную больницу с разрывом печени, серьезными повреждениями других внутренних органов.В понедельник больного самолетом санитарной авиации должны были транспортировать в Нур-Султан, в Центр материнства и детства.
В департаменте полиции Костанайской области, сообщили, что по этому факту заведено уголовное дело. Досудебное расследование по статье 371 ч.2 УК РК ("Халатность") все еще продолжается.
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35488
Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35488
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Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в Костанае
Твою ж мать :-( каждый день проезжаю мимо таких ворот. И все норм.
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"
drakon: Петропавловск на Камчатке? Который... Ну это смотря сколько рулонов везти будешь. :lol: от пяти рулонов, лучше сразу через Воркуту или Магадан. ;-)
Подросток, пострадавший от падения футбольных ворот, умер в Костанае
Соболезнования родным.
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"
elektron: Лучше в Курган или Омск и через Петропавловск ;-) Петропавловск на Камчатке? Который... :lol: :oops: :-P
Как будут выглядеть новые придорожные туалеты, рассказали в "КазАвтоЖол"
drakon: Представил - себе. Лучше в Курган или Омск и через Петропавловск ;-) Там нормально можно "контроль" пройти, без издевательсв :-( [Исправлено: elektron, 13.07.2019 - 20:36]