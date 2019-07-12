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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
А это вчера привозили пенсию.И пособие d.radikal.ru новым гражданам.Видите в машине - окошечко? Через него будут выдавать. Мне - повезло, я буду первым в очереди... :lol: :oops: :-P Ну никакой -...
12.07.19 15:45
андрей 117
Приостановить проведение техосмотра предложили в Казахстане
давно пора.раньше в гаи деньги отдавали и не проходили.сейчас частнику и так же все.
12.07.19 15:08
Тот самый
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
alex_60: странно.у нас зачем то еще тормоза проверяют. по крайней мере раньше проверяли. Сильно сомневаюсь. В 2005-м пробовал сдать на гаишном ЗИЛу на полигоне в КЖБИ. Мама дорогая, тот ЗИЛ был...
12.07.19 12:59
maxsaf
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
alex_60: а у нас сейчас цифровизация Аха, я вижу ))). Сочувствую :lol:
12.07.19 12:23
alex_60
В спецЦОНе Актобе водители сдавали практический экзамен на права на неисправном автомобиле
maxsaf: Мы сдаем экзамены на любом доступном автомобиле у вас автоцонов нет. а у нас сейчас цифровизация. "Человеку предлагается автомобиль, который обустроен семью датчиками. Сам автодром...
12.07.19 12:17
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Костанайского подростка, на которого упали футбольные ворота, отправят для дальнейшего лечения в столицу

Галина КАТКОВА

12 июля 2019, 10:37 |  Общество

С 28 июня, когда случилось происшествие, 16-летний Намик Ширинов перенес уже пять операций. Он поступил в детскую областную больницу с разрывом печени, серьезными повреждениями других внутренних органов.

Фото tengrinews.kz

- В понедельник больного самолетом санитарной авиации транспортируют в Нур-Султан, в Центр материнства и детства, - сообщила «НГ» пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Состояние его на сегодня оценивается врачами как тяжелое, но в динамике стабильное. Он находится в реанимационном отделении, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение согласовано со специалистами Центра материнства и детства и института хирургии имени Сызганова. К операциям в Костанае привлекались и специалисты «взрослой» больницы, в том числе главный хирург области.

Подросток получил травмы, играя в футбол на спортивной площадке, которая находится во дворе дома по адресу пр. Кобланды батыра 42/1.

В департаменте полиции Костанайской области, сообщили, что по этому факту завведено уголовное дело.

-  Факт получения телесных повреждений несовершеннолетним от падения на него футбольных ворот  был зарегистрирован в Управлении полиции Костаная, - сообщили в ведомстве. -  В настоящее время досудебное расследование по статье 371 ч.2 УК РК ("Халатность") продолжается. Проводится необходимый комплекс следственных мероприятий.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: Костанайского подростка, на которого упали футбольные...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Избил мож кто-то? Как такие ворота могут сами упасть?
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§ Vital
Костанайского подростка, на которого упали футбольные ворота, отправят для дальнейшего лечения в столицу
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7784
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 12.07.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не. Макс, доктор сразу бы увидел побои. У нас при любой травме врачи вызывают милицию. . На живот упала железяка. Я думаю и взрослый бы не остался бы без травмы.
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§ maxsaf
Костанайского подростка, на которого упали футбольные ворота, отправят для дальнейшего лечения в столицу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2226
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 12.07.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну а если кто-то специально уронил? Само бы не упало, я думаю.
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§ Maksim Glushko
Re: Костанайского подростка, на которого упали футбольные...
Maksim Glushko


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 12.07.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Висел наверно на воротах как на турнике, они на него под весом и упали, как раз в область живота удар пришелся
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