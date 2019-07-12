Костанайского подростка, на которого упали футбольные ворота, отправят для дальнейшего лечения в столицу

С 28 июня, когда случилось происшествие, 16-летний Намик Ширинов перенес уже пять операций. Он поступил в детскую областную больницу с разрывом печени, серьезными повреждениями других внутренних органов.

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- В понедельник больного самолетом санитарной авиации транспортируют в Нур-Султан, в Центр материнства и детства, - сообщила «НГ» пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Состояние его на сегодня оценивается врачами как тяжелое, но в динамике стабильное. Он находится в реанимационном отделении, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Лечение согласовано со специалистами Центра материнства и детства и института хирургии имени Сызганова. К операциям в Костанае привлекались и специалисты «взрослой» больницы, в том числе главный хирург области.

Подросток получил травмы, играя в футбол на спортивной площадке, которая находится во дворе дома по адресу пр. Кобланды батыра 42/1.

В департаменте полиции Костанайской области, сообщили, что по этому факту завведено уголовное дело.

- Факт получения телесных повреждений несовершеннолетним от падения на него футбольных ворот был зарегистрирован в Управлении полиции Костаная, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время досудебное расследование по статье 371 ч.2 УК РК ("Халатность") продолжается. Проводится необходимый комплекс следственных мероприятий.