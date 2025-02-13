Внутреннее расследование из-за выданных с нарушениями справок проведет управление здравоохранения Костанайской области
13 февраля 2025, 19:05 | Государство
Поводом для этого стали более 9000 медицинских справок 075/у, выданных с нарушением законных прав пациентов. О нарушениях в четырех медучреждениях области ранее сообщил департамент Агентства по делам государственной службы.
Иллюстративное фото freepik.com
- В связи с информацией, опубликованной в СМИ, о выдаче 9 тысяч справок медицинскими организациями Костанайской области назначено внутреннее расследование, - сообщили сегодня в пресс-службе облздрава. - Нами был направлен официальный запрос о предоставлении 9 тысяч справок (нарочно), выданных с нарушениями, в рамках мониторинга департамента государственной службы.
По завершении внутренней проверки, отметили в ведомстве, будут приняты соответствующие меры.
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