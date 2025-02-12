9 тыс. медсправок с "лишними" врачами выдали больницы в Костанайской области
Пройти дополнительные осмотры врачей при получении медицинской справки 075/у требовали в нескольких медицинских учреждениях региона. Нарушения выявил департамент Агентства по делам государственной службы за 2024 год.
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- Медицинская справка 075/у включает в себя заключения нескольких специалистов, однако ряд медицинских учреждений увеличил список врачей, требующихся для ее получения, - сообщили в ведомстве. - Всего за 2024 год медорганизациями выдано свыше 9 тыс. подобных справок.
Среди нарушителей оказались поликлиника № 3 Костаная, Лисаковская городская больница и Камыстинская ЦРБ. Здесь требовали от граждан дополнительно пройти осмотр оториноларинголога, окулиста и хирурга. В Джангельдинской ЦРБ к этому списку добавили еще осмотры у гинеколога и стоматолога.
- Департаментом организованы мероприятия, направленные на предотвращение нарушений впредь, - отметили в пресс-службе.
Напомним, согласно Приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020, медицинская справка формы №075/у должна содержать:
- заключение терапевта/ВОП;
- заключение нарколога ;
- исследования жидких биологических сред на наличие психоактивных веществ, заключение психиатра;
- данные рентгенологического (флюорографического) обследования;
- данные лабораторных исследований.
В целях защиты своих прав и законных интересов граждане могут обратиться в департамент по телефону доверия 39-31-65, по адресу: ул. Касымханова, 34, или воспользоваться онлайн-сервисами: e-Otinish, EgovKzBot2.0, elgeqyzmet_qostanai.
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