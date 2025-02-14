Славный город Рудный! Про него сложилось устойчивое выражение – город трудный. Это и не удивительно. Люди, приехавшие строить город, поселились в обыкновенных палатках зимой, посреди степи. Такие условия воспитывают суровые характеры.

Люди в Рудном серьезные, почти не меняются. А город меняется. Сколько изменений только за прошедший год произошло. Ремонтируют теплотрассы и водопроводы. Асфальтируют улицы. А сколько новых домов строится. Бывает, зайдешь в какой-нибудь микрорайон, где давно не был, и не узнаешь его, думаешь – окажись тут ночью и дорогу не сразу найдешь.

Красиво становится в городе. Умеют люди работать.И не умеют отдыхать. Ну как не умеют? Учатся потихоньку…

Парень тут один живет, я про него уже писал как-то пару раз, вечно он что-то придумывает. Все хочет развеселить хмурых рудничан или у него другая какая цель, я даже не знаю. То он стихи читает им посреди улицы, то еще что-то выдумает. В этот раз выдумал шахматный клуб. Да не где-нибудь, а там, куда люди заходят поесть. Собираются теперь и в шахматы поиграть, кроме всего прочего. Ну и этого ему мало показалось. Решил, что нужен тут джаз. Да, вот такое вот странное сочетание: шахматы и джаз. Во вторник, 11 февраля, был такой пробный вечер. Ну и я сходил, посмотрел, что да как.

Меня всегда огорчало, что в Рудном как-то не выходят отношения с культурой. Рудничане даже отдых превращают в работу. К примеру, какой-нибудь концерт, к празднику приуроченный, вот когда он будет? Правильно - в пятницу часа в три. Когда все на работе. Ну правильно, организаторы же тоже на работе. Они отпляшут два часа и вместе со всеми рабочими домой к семье. А рабочему после работы и пойти отдохнуть душой некуда. Когда я бывал в Костанае, то часто задерживался возле ТРЦ MART. Там каждый вечер люди собираются и отдыхают культурно. И разнообразно. И не по разнарядке, а как сами хотят…

Ой, я же вам про этот вечер начал рассказывать. Сразу честно - не так уж всё прекрасно и на высшем уровне. Спрашиваю организатора, как он до этого додумался. Ну, говорит идея не моя, я видел такие в Европе, в Германии, решил попробовать и у нас.

«Долгожданные «Шахматы и Джазз» - написал он на страничке клуба – Мы вводим новое ежемесячное мероприятие. Живая музыка и настоящие шахматы. Это будет огромный шаг в нашем клубе! Я вынашивал эту идею 9 месяцев и наконец она будет воплощена. Долгий путь я до этого прошел! Не упустите момент! Теперь осталось играть!»

Позвал он ребят из музыкального колледжа (как я потом выяснил, не совсем бескорыстно). Рядом столики с шахматными досками. А за другими столами сидели люди и ужинали. И в общем-то атмосфера была теплая. Правда, заметил, что музыканты играли в основном три или четыре композиции, по несколько раз одни и те же. Наверное, они хорошо получались. Но не видно было, чтобы прям блеск в глазах или задор. И не джаз играли. Не совсем джаз. Но это все равно очень хорошо.

В шахматы я не сел играть. Я в них всегда проигрываю. Поэтому наблюдал со стороны. Еда вкусная. Но днем ассортимент больше. Вечером не все можно, что хочешь, а только что осталось. А я жену свою на свидание пригласил на этот вечер. И в принципе нам понравилось. Сижу, смотрю вокруг. И думаю. Не привыкли рудничане отдыхать. Они даже едят только для того, чтобы не ослабеть. Шутка, конечно.

Ну вот играют ребята, стараются. А вот аплодисменты им редко. И то - если кто-то намекнет, что пора бы похлопать. Как будто боятся чего-то. Может, спугнуть боялись?

Надеюсь, что этот вечер не будет единственным. И в Рудном люди смогут после работы где-то отдохнуть, приобщиться к культуре. Размякнуть. А остальное – смотрите на фото. Да, вам если интересно стало, вы зайдите к органитзатору на страничку. Он рад только будет.

Имен и названий не упоминаю – чтобы не сказали, что это реклама. Шахматы и джаз. Вот так как-то…