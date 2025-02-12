Как общаться с собакой, чтобы не испугать ее и избежать неприятных ситуаций? Простым правилам 6 февраля волонтеры обучали учеников ОШ № 23 Костаная.

Кадр из видео

Беседу об ответственном обращении с собаками и кошками провели на примере своих питомцев председатель ОО «Надежда Плюс Kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ и директор ОФ «Справедливая помощь» Ольга САПА. Ну а дети подарили гостям 20 кг корма для собак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kst_23mektebi (@kst23mektebi)

Такие занятия волонтеры «Надежды» проводят уже пятый год. В 2022 году автор этой статьи присутствовал на одном из них в школах Тобыла. Заместитель председателя «Надежды» Ольга СОЛОВЬЁВА отмечает, что главная цель все та же - формирование у детей правильного отношения к животным:

- Такие мастер-классы - это не просто обучение правилам безопасности, но и воспитание эмпатии. Сейчас много говорят о развитии эмоционального интеллекта, а именно в общении с животными он проявляется особенно ярко. Важно, чтобы дети понимали, как можно и нужно помогать животным. Недавно в одном из дворов Костаная взрослые выбросили щенка в сугроб. Дети хотели его спасти, но им сказали: «Идите отсюда со своей псиной!» Они плакали, не понимая, почему взрослые так жестоки. К счастью, щенка забрала к себе неравнодушная женщина.

Соловьёва подчеркнула, что после таких занятий учебные заведения оказывают поддержку приюту, передавая корм и другие необходимые вещи.