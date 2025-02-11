Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что в связи с ростом налоговых поступлений дополнительная инфляция ожидается в размере до трех процентов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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- Эти средства помогут: сократить зависимость от Национального фонда; снизить уровень государственного долга; направить дополнительные ресурсы на развитие инфраструктуры, агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности и обороны. Важно отметить, что возможный инфляционный эффект от повышения налогов будет краткосрочным и исчерпается в течение года. Дополнительная инфляция ожидается в размере до 3 процентов, - сказал он.



Напомним, 6 февраля на встрече с министром торговли РК Арманом Шаккалиевым костанайские предприниматели высказались о проблеме повышения расходов на оптовые закупки в связи с решением по НДС.

- Начало года и так не было легким, - обратился тогда к министру предприниматель Бахыт АХМЕТОВ. - Сейчас нет понимания: нужно ли вкладываться, каким будет НДС. Даже если он коснется только субъектов крупного бизнеса, но мы у них покупаем. То есть, если оптовики поднимут цены, то и нам придется поднимать.

7 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил правительству сделать ставку НДС дифференцированной, и уже 10 февраля Вице-министр национальной экономики Азамат АМРИН озвучил предложения правительства по установлению дифференцированных ставок:

- Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16 процентов, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10 процентов. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16 процентов, 10 процентов, 0 процентов и освобождение.