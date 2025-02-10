С 7 февраля платить можно в мобильных приложениях нескольких банков второго уровня. Об этом сообщили в ТОО "ЭПК-forfait" в ответе на запрос "НГ". С начала 2025 года костанайцы оплачивают услуги этого ТОО.

- Мы заключили договор с ТОО «RPS Asia» на прием платежей за потребленную электроэнергию через мобильные приложения банков второго уровня (включая Halyk Bank, Forte Bank и другие) с 7 февраля этого года, - пояснил генеральный директор компании Дидар АМАНЖУЛОВ. - В ближайшее время планируется, что «Forfait» появится в платежах всех банков второго уровня.

Ранее наши читатели сообщали, что платить можно только в приложении Kaspi Bank, а в других банках по-прежнему значилось ТОО «КЭЦ».

Сегодня в приложении Jýsan Bank мы нашли «ЭПК-forfait» в разделе «Коммунальные службы», а вот в разделе «Электроэнергия» по-прежнему значится «КЭЦ».

В приложении Halyk Bank ТОО «Forfait» тоже есть, но найти его можно только через поиск - отдельных разделов здесь нет, а в «Коммунальных платежах» находятся все коммунальные предприятия Костанайской области.

- Также мы сейчас разрабатываем собственный Telegram-бот (вместо аналогичного у «КЭЦ» - «НГ»), который позволит абонентам проверять задолженность, передавать контрольные показания и подписываться на электронную рассылку счетов-извещений, - добавил Аманжулов. - Ожидаем, что он будет запущен 15 февраля этого года.

Фото Ксении РЕБИК