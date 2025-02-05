С начала 2025 года костанайцы оплачивают счета за электричество не в ТОО "КЭЦ", а в ТОО "ЭПК-forfait". Как правильно это сделать?

Фото из Instagram-аккаунта ТОО "ЭПК-forfait"

Вопрос задал пользователь сайта lelik1375, отметив, что строка платежей в "КЭЦ" пропала в приложениях банков второго уровня, а "Forfait" вместо нее не появился.

- Он есть только в приложении Kaspi.kz. А как платить по номеру счета, например, в "Народном" или "ЦентрКредите", непонятно, - отмечает читатель. - Также у "КЭЦ" был Telegram-бот, куда абоненты передавали данные приборов учета. Продолжит ли он работать или будет новый?

В ТОО «ЭПК-forfait» пояснили, что актуальную информацию потребители могут найти в посте, опубликованном в Instagram-аккаунте предприятия. В нем сообщается, что оплачивать электроэнергию можно в приложении Kaspi.kz, а также в терминалах "Астана PLAT" по номеру лицевого счета

- Эти номера для бывших абонентов ТОО «КЭЦ» остались прежними, - указано в тексте поста. - Абоненты из Костаная также могут оплатить с помощью касс ТОО "Костанай ЕРЦ" (ул. Каирбекова, 345, 7-й микрорайон, 18, ул. Бородина, 219 "А", ул. Гоголя, 68, ул. Чернышевского, 68, ул. Маяковского, 110, ул. Текстильщиков, 18, пр. Аль-Фараби, 121).

По остальным вопросам в ТОО предложили направить официальный запрос. Что мы и сделали. Ждем ответа.