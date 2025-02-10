"Ничего не помнит" - Голому бегуну назначили штраф в суде Костаная
10 февраля 2025, 13:10 | Происшествия
Дело в отношении мужчины, который полностью обнаженным бегал по ул. Станционной 8 февраля, рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям. Его обвинили в мелком хулиганстве.
- На судебном заседании Г. признал свою вину и объяснил, что в тот день шел пешком домой к родителям, - сообщает пресс-служба областного суда. - По пути он стал выбрасывать свои вещи без какой-либо причины, при этом не употреблял алкоголь. Объяснить причину своего поступка он не смог, так как ничего не помнит и не имеет претензии к кому-либо. В содеянном раскаялся.
Суд признал Г. виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф размере 20 МРП (78 680 тенге).
Постановление суда еще не вступило в законную силу.
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