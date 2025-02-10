Дело в отношении мужчины, который полностью обнаженным бегал по ул. Станционной 8 февраля, рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям. Его обвинили в мелком хулиганстве.

- На судебном заседании Г. признал свою вину и объяснил, что в тот день шел пешком домой к родителям, - сообщает пресс-служба областного суда. - По пути он стал выбрасывать свои вещи без какой-либо причины, при этом не употреблял алкоголь. Объяснить причину своего поступка он не смог, так как ничего не помнит и не имеет претензии к кому-либо. В содеянном раскаялся.

Суд признал Г. виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф размере 20 МРП (78 680 тенге).

Постановление суда еще не вступило в законную силу.