19-летний молодой человек, решивший устроить «открытое шоу» на улице, бегал по городу в обнаженном виде - сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.





Примечательно, что это не был случайный эпизод - его действия оскорбили чувства горожан и стали грубым нарушением общественного порядка.

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Полиция, конечно, не оставила без внимания такой "перформанс".





- Освидетельствование показало, что задержанный употреблял седативные вещества, - сообщили в ведомстве. - После задержания в отношении парня полицейские возбудили административное производство по статье «мелкое хулиганство» и поместили его в комнату временного задержания. Этот случай служит еще одним напоминанием о том, что общественные нормы и законы существуют не для того, чтобы их игнорировать, а для того, чтобы соблюдать их, в том числе, в самых неожиданных ситуациях.

Фото пресс-службы ДП Костанайской области