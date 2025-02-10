В 2024 году 63 жительницы Костанайского района обратились в полицию с заявлениями о том, что они стали жертвами бытового насилия. Как отмечает инспектор группы по защите женщин от насилия районного отдела полиции Лейла ШАЯХМЕТОВА, в 90% случаев жертва не уходит от агрессора, так как зависит от него материально. Обычно обращаются домохозяйки, женщины из неблагополучных семей, а также из семей, где мужчины злоупотребляют алкоголем.

Выезд на место совершения бытового насилия

- К нам обратилась гражданка К., мать троих детей, - рассказывает капитан полиции. - В обществе ее супруг ведет себя спокойно и адекватно, занимает приличную должность. Но в семье желает показать свою власть и значимость через насилие. Объяснить подобное поведение можно психологической и моральной неустойчивостью. Мужчина постоянно упрекает супругу в отсутствие у нее высшего образования. С финансовой стороны также существует проблема - например, супруг не считает нужным выделять деньги на продовольствие. Дети не всегда получают полноценное питание. В данном случае присутствуют и психологическое, и экономическое насилие. Со слов супруги, по выходным ее муж ведет разгульный образ жизни и тратит деньги на собственные нужды. Переехать к родителям жертва бытового насилия не может, так как ее мать проживает вместе с отчимом и их сыном в однокомнатной квартире. Спустя время гражданка К. все же согласилась перебраться в кризисный центр, а через несколько дней вернулась к супругу. Подобные ситуации происходят постоянно. Но это их решение, и мы не можем ничего изменить. Все зависит от женщины - хочет ли она действительно уйти или нет. Был случай: женщина родила ребенка и оставила в роддоме, обосновав свои действия тем, что гражданский муж не работает и отказывается содержать малыша. Они проживают в его доме, как говорится, «хозяин-барин». Женщина работала дояркой в поселке. Мы провели беседу с обоими супругами и убедили их, что ребенку лучше будет с родителями. Отказ от ребенка в этом случае - акт отчаяния со стороны матери.

Специальные подразделения по защите женщин и детей от насилия работают в Казахстане с 2021 года. Расследованием дел в них занимаются следователи-женщины. С 2025 года увеличена штатная численность инспекторов.

- Многие гражданки стыдятся переехать в кризисный центр для жертв бытового насилия. Они не понимают, что в этом нет ничего постыдного, - отмечает Лейла Владимировна. - Адрес у центра постоянно меняется, так как муж-агрессор может маниакально преследовать свою жертву, чтобы запугать, подавить, добиться её полного подчинения. До полугода женщина полностью находится на обеспечении государств, ей помогают трудоустроиться. Детей определяют в школы и детские сады. За полгода она может накопить достаточно средств, чтобы начать свою жизнь с чистого листа. Ведь это намного лучше, чем подвергать себя и своих детей опасности.

Угроза со стороны отчимов порой выливается в педофилию. Полиция ведет проверку таких семей.

- Но что говорить об отчимах, если бывали случаи, когда родные отцы подвергают сексуализированному насилию своих детей. - говорит инспектор. - Часто во время очередной ссоры между супругами дети могут попасть под горячую руку. Когда такие инциденты происходят, ты невольно погружаешься в самообвинение. Кажется, что ты не смогла донести информацию должным образом, не успела протянуть руку помощи. Но разве возможно постоянно сопровождать граждан, удерживая их за руку в течение круглых суток?

Беседа с жертвой домашнего насилия

Сотрудник полиции имеет право запретить правонарушителю приближаться к потерпевшей, контактировать с ней любыми способами, в том числе по телефону. Инспектор совместно с местными исполнительными органами оказывает юридическую, психологическую, социальную помощь. Работники подразделения проводят консультации для женщин в сложной жизненной ситуации, тренинги, семинары, лекции, раздают буклеты в людных местах.

- Но бывали и такие ситуации, когда обращаются оба супруга, - рассказывает Лейла Шаяхметова. - Семья с несовершеннолетними детьми проживала на даче, часто употребляли алкогольные напитки. Но они пришли к обоюдному желанию - изменить свою жизнь в лучшую сторону. В семье все наладилось благодаря длительной работе над отношениями и над собой. Семьям, в которых оба супруга распивают алкоголь, помочь не так-то просто. Они привыкают к данной среде и их мозг просто не воспринимает и не желает воспринимать реальность. Живут в своем пьяном мире. Находят различного рода отговорки, чтобы оставаться в своей «зоне комфорта». Кодирование помогает редко. Все равно большинство потом возвращаются к начальной точке. Сложно тем женщинам, у которых совсем никого нет, - сиротам. Хотелось бы, чтобы данной категории уделяли больше внимания. Берегите семейные ценности, храните любовь и относитесь друг к другу с искренним уважением.

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