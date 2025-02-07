Речь идет о школе в микрорайоне Кунай, которую начали возводить еще в 2021 году. Вопрос о судьбе этой «долгостройки» был задан сегодня, 7 февраля, на коллегии управлений строительства, транспорта, энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области.

Фото из архива

Вопрос прозвучал из зала после пространных отчетов руководителей этих ведомств.

- Наша большая проблема - эта школа, когда ее в конце концов достроят? - спросила жительница микрорайона.

Напомним, к строительству школы подрядчик - ТОО "ПКФ "Гренада" – приступил летом 2021 года. СМР шли нормальными темпами, однако теплотрассу в микрорайон к тому времени только начали строить и отопление к новому объекту не подвели. Работы встали на стадии чистовой отделки в октябре 2022 года. А в начале января 2024 года в спортивном зале школы подломилась бетонная колонна, над нею рухнул кусок кровли, выпал участок стены.

Фото из архива

Для выяснения причин обрушения была назначена судебно-строительная экспертиза. Предполагались как скрытые дефекты бетонных изделий, так и ошибки в проектных решениях.

- На сегодня приняты решения по усилению конструкций, - ответила на вопрос и. о. руководителя управления строительства Лидия БЕЛЕНКО, - проект находится на корректировке, затем будет проведена его экспертиза, после чего работы по строительству школы будут продолжены.

По ее словам, планируемый строк завершения строительства — второй квартал 2025 года.

Со своей стороны аким области Кумар АКСАКАЛОВ добавил, что «наша задача - школу до 1 сентября сдать».