Дома, которые организовали ОСИ "Центр-Парк", расположены между КРУ им. Байтурсынова и зданием ТЦ "Атриум". Их жители находятся под постоянным риском остаться либо без холодной воды, либо без отопления. А все потому, что коммуникации в их дворе никому не принадлежат.

Эти трубы и насос, как кот Матроскин из Простаквашино, из документов имеют только усы, лапы и, может быть, хвост. О том, что они до сих пор не принадлежат никому, говорили на заседании в специализированном межрайонном экономическом суде.

Иск к ОСИ выдвинуло управление государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) акимата Костанайской области. Требование - признать недостроенную насосную станцию самовольной постройкой и обязать объединение снести ее за свой счет.

- На основании обращения Малькова от 21 июля 2023 года в отношении ОСИ проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения требований закона об архитектурной и градостроительной деятельности, - зачитала исковое заявление судья Айнур КАСЫМХАНОВА. - Было установлено, что какие-либо разрешительные документы на строительство насосной станции у ОСИ отсутствуют, строительство ведется без проектной документации, что влечет ответственность по закону. ОСИ был назначен штраф в размере 200 МРП, который отменил суд за отсутствием состава административного правонарушения. Истец ссылается на закон. В частности, что инспектором было выдано предписание о сносе, которое является обязательным к исполнению.

В октябре 2023 года предприниматель Мальков вновь обратился в ГАСК с жалобой на незаконную стройку. Вот госорган и решил вернуться к своему предписанию и понудить снести стройку через суд.

Юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ отмечал в суде, что ОСИ пыталось зарегистрировать насосную станцию, чтобы достроить ее по закону. Для этого нужно было оплатить разработку ПСД, экспертизу, но на эти цели у объединения нет денег. Кроме того, юрист считает, что это обязанность коммунальных предприятий - взять на баланс оборудование и обслуживать его в надлежащем порядке.





- Когда возникла проблема с замерзающей водой и с разорванным насосом, жители пошли к акиму области и сказали: «Это что за беспредел? Почему на нас вешают обязанность содержать имущество «Костанай-Су»?», - рассказал Байбазаров. - Аким области дал поручение разобраться. Его заместитель собрал все госорганы. И было принято решение, что этот объект был упущен во время советского периода. Замакима дал указание взять насос на баланс «Костанай-Су» как бесхозяйное имущество. Поручение начали исполнять, но когда замакима ушел с должности, его подчиненные, видимо, забыли про указание. И сейчас снова говорят, что этот объект надо снести. Как они тогда будут подавать воду в дома? Я не понимаю логику госслужащих.

Сейчас процедура постановки насосной станции на баланс возобновлена и должна завершиться в апреле 2025 года. Получается. что госорганы параллельно ставят на баланс незаконное строение и требуют его снести.

Юрист отмечает: даже если бы у ОСИ были деньги, госорганы все равно могут не дать разрешение на строительство. Причина - насосная станция нарушает охранную зону теплосетей, проложенных по поверхности. То есть, здание должно строиться из таких материалов, чтобы соблюсти расстояние в 2 м от теплотрассы.

Насосная станция до начала реконструкции / Фото из архива "НГ"



В суде выяснилось, что сети отопления не стоят ни на чьем балансе и фактически тоже являются незаконным строением. Как пояснил представитель КТЭК, которого привлекли в качестве третьего лица, трубы проложили в 1972 году.

- Эта сеть проведена в 90-х годах, - возразил Байбазаров. - Она наружная. В советское время такие сети не строили. Более того, она проходит по детской площадке, что вообще-то нонсенс. Если госорганы утверждают, что у сетей должна быть двухметровая охранная зона, то все люди, идущие через это двор, и дети на карусели будут в опасности в случае ЧП. У сетей должен быть либо сервитут, либо госрегистрация. Но этого нет. Поэтому непонятно, как мы должны соблюдать охранную зону, если официально этих сетей не существует. Более того, получается, что охранная зона теплосетей пересекается с охранной зоной водопровода.

Жаслан Байбазаров задавал в суде много вопросов представителю ГАСК. Например, истец утверждал: поскольку недостроенная насосная станция расположена на земле кондоминиума, то она принадлежит ОСИ «Центр-Парк». Юрист просил привести норму закона, которая бы подтверждала такие выводы. Ведь, по логике госоргана, объединение могло бы присвоить и все автомобили, припаркованные во дворе. Представитель истца затруднился ответить на этот вопрос. Похожим образом он отвечал и на многие другие вопросы. А спустя час попросил суд отложить заседание, чтобы провести консультацию с руководством госоргана.

Позже в суд было направлено заявление за подписью руководителя управления ГАСК Куандыка ИСПЕРГЕНОВА, в котором тот просит оставить иск без рассмотрения «в связи с необходимостью доработки заявления». Суд с предложением согласился. Судебное разбирательство прекращено.

Однако госорган теперь должен выплатить ОСИ «Центр-Парк» 200 000 тенге в качестве компенсации затрат на помощь юриста. Получается, госорган не только судится с объединениями, но еще и оплачивает работу юристов за счет налогов граждан.

После суда Жаслан Байбазаров сообщил «НГ», что ОСИ намерено проконтролировать постановку насосной станции на баланс ГКП «Костанай-Су», после чего необходимо будет достроить сооружение и ввести его в эксплуатацию «как можно быстрее». Кроме того, объединение будет добиваться от ГКП «КТЭК» демонтажа теплосетей во дворе и переноса их под землю, либо в другое место.

Фото Георгия ГОВОРОВА