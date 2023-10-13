В августе ОСИ «Центр-парк» привлекли к административной ответственности за строительство насосной станции без проектно-сметной документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу. Выписали штраф в размере 200 МРП или 690 000 тенге. Стройка остановилась, а из-за неработающего насоса многоэтажки в самом центре города испытывают нехватку давления в трубах с холодной водой.

Фото Ольги Лихограй





Кто разрешил?



Председатель ОСИ «Центр-Парк» Ильяс АХМЕТОВ рассказывает, что насос и небольшое строение были установлены во дворе их дома еще в советские времена. При этом никто на баланс их не брал.

Фото Георгия Говорова



- Никто за них отвечать не хочет, мы пытались в прошлом году передать насос в ГКП «Костанай-Су», но безуспешно, - рассказал «НГ» Ахметов. - В январе этот насос уже топило. Мы его восстановили. Жильцы собрали средства, купили новый электродвигатель, помпу. И он работал. Но недавно насос вновь затопило, мы вновь отправили его на ремонт. Старое здание было ветхим. Насос мы накрывали фуфайками, чтобы не замерз. Насос отключен с 00:30 до 6:00 и вода замерзает. Так как насос не на балансе ОСИ, я сказал жильцам: «Если есть желание, это ваша девятиэтажка, давайте восстанавливайте». Все жильцы сложились на замену труб и строительство нового помещения.

Строительство оплатили в складчину жители домов, потратили около 1,5 млн тенге. Жильцы же выступили в роли строителей. Новое помещение оказалось больших размеров. По словам Ахметова, сделано это, чтобы в будущем поднять насос из колодца на поверхность и держать его в тепле.

Государственная архитектурно-строительная инспекция проверила ОСИ по жалобе одного из предпринимателей, который держит бизнес в этом же доме. Конфликт давний. Наши читатели наверняка помнят, как они выясняли отношения через суд о законности установки шлагбаума.

Насосная станция до сноса / Фото предоставлено Павлом Ким



- Мы не успели составить жалобу, так как за меня это сделал другой человек, меня просто опередили, - объясняет собственник нежилого помещения Павел КИМ. - Дело в том, что они начали строительство с нарушениями. Согласно правилам, чтобы поставить здание с собственным фундаментом, нужно согласие всех собственников кондоминиума. Мы тоже входим туда, и мы, предприниматели, не дадим такого разрешения. Обратите внимание на размер будки. Они ее перестраивают, в результате чего она значительно увеличилась в размерах. Теперь эта будка совсем близко к коммуникациям, что является нарушением. Видите какое расстояние было между старой будкой и теплосетями. Наверняка, это нарушит охранную зону теплосетей. Поэтому ГАСК и остановил строительство, потому что никаких документов на стройку нет. А без них это строение опасно для людей.

"Играем в лотерею с водопроводом"



В 1971 году построили девятиэтажку, но не учли дальнейшую застройку. Когда возвели другие дома, давление в трубах упало. Теперь только насос может решить проблемы с холодной водой. Жительница дома №162 по ул. Баймагамбетова Елена КУФЕЛЬТ рассказывает, что в ее квартире на 7-м этаже наличие воды в кране зависит от соседей.

Елена Куфельт (справа) / Фото Георгия Говорова



- Я утром встаю, набираю холодную воду в тазики, это долгий процесс, так как струйка небольшая, - говорит Куфельт. - Вода мне нужна для элементарных вещей - умыться, смыть в туалете. Когда возвращаюсь домой, играю в лотерею с водопроводом: если соседей нет, то может успею принять душ. А если кто-то из соседей дома, то рассчитывать можно только на горячую воду. Я живу здесь 50 лет и мы тут все зависим от работы насоса.

Мереке ТУЛЕПОВ вместе со своей семьей живет на 9-м этаже. В его ванной выстроена целая система, которая помогает постирать вещи и не спалить стиральную машинку.

Фото Георгия Говорова



- Мы перед стиркой готовим три бутылки, - объясняет Тулепов. - Машинка стирает, ждем когда она приступит к полосканию, после чего снова заливаем воду из бутыли. Чтобы понять время, прислушиваемся к звукам нашей стиралки.









Виновато ОСИ?



Насос на данный момент в ремонте. Председатель ОСИ боится подходить к недостроенным блокам, так как его могут снять на камеру видеонаблюдения и обвинить в том, что он продолжает строительство. Люди, оставшись без воды, конечно, жаловались в службу iKomek. Но там их обращения переадресовывали председателю ОСИ.

- Сотрудники ГАСК сказали не подходить к стройке, так как они составили протокол, - отмечает Ахметов. - Потому что если вы подойдете, то на нас составят еще один протокол с еще большей суммой. И два месяца все стоит.

Фото Ольги Лихограй



- Особенность этого ОСИ, что они пытаются преодолеть трудности совместными усилиями, - поясняет юридический консультант Жаслан БАЙБАЗАРОВ. - Когда приходили сотрудники ГАСК, они опросили руководителя ОСИ, который подчеркивал, что он не занимается стройкой. Это не его зона ответственности и жильцы это подтверждают. Но протокол все равно составили на ОСИ. Что это означает? Теперь объединение со своего кармана будут оплачивать штраф, иначе им арестуют счета, а значит они даже за свет в подъезде не заплатят.

Главный специалист отдела государственной архитектурно-строительной инспекции Марьям РАХИМБЕРГЕНОВА подчеркнула в разговоре с корреспондентом «НГ», что остановка строительства не запрещает ремонт насоса. То есть стройку продолжать - нельзя, но ремонтировать насос - можно.

- К нам поступило обращение от предпринимателя в этом же доме, где указано, что во дворе строят здание, - рассказала Рахимбергенова. - Мы открыли проверку, зарегистрировали ее как полагается. Я связалась с председателем ОСИ и 1 августа проверила объект. Мы обнаружили, что идет строительство, но никаких разрешительных документов не было. Не было даже архитектурно-планировочного задания, которое обязательно по закону, независимо от того, новая это стройка или реконструкция. За это их и привлекли по ст.316 КоАП РК. Эта статья не предполагает наказания в виде предупреждения. Председатель ОСИ не согласился со штрафом, писал нам, что строительство ведут жильцы, а не объединение. При этом в день, когда мы завершали проверку, он нам написал: «В настоящее время мы готовим документы». То есть он не отрицал, что ОСИ занимается этим вопросом. Может быть они просто пытаются уйти от штрафа?

Ильяс Ахметов подтвердил, что сейчас именно он от лица объединения обратился за документами на строительство.

- Мы подали документы в сентябре, - объясняет Ахметов. - Я сделал это уже после проверки ГАСК по поручению совета дома, так как скоро холода. Все равно надо как-то этот объект брать на баланс, раз от него все отказываются. Но в августе ОСИ «Центр-парк» не занималось строительством. У нашего объединения даже нет денег, которые бы выделяли на строительство. Пусть хотя бы чеки покажут, где ОСИ оплатило работы.

ОСИ «Центр-парк» обжалует протокол о привлечении к административной ответственности и штраф в административном суде.