Участки двух домов по улице Касымханова изъяли под госнужды. Жильцы были категорически против и боролись за земли в судах. Что будет на месте домов, уточнил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 3 февраля, на аппаратном совещании.

Дома №№ 66 и 68 по ул. Касымханова начали сносить в конце декабря 2024 года / Фото из архива "НГ"

- Два участка мы изъяли, третий сейчас изымаем. Вот из трёх участков у нас должен получиться сквер. Мы сейчас будем делать там, как рабочее название, Старый Костанай. Мы хотим там сделать ретроспективу такую улицы. Тот, кто делает тротуар, идёт к нам навстречу. Он сделает эту улицу, как она была раньше, в старину. Как мостовая из булыжников. Понятно, не булыжники, брусчатка под булыжники. Это будет его подарок ко Дню города. Все дома там исторические - двухэтажный на Пушкина, библиотека. Эта зона как музей будет.

Градоначальник поручил отделу культуры подумать над информативной частью сквера. Из его предложений - инфокиоск, кабинка или QR-коды.

- Все три дома развалены, не эксплуатируются, - добавил аким. - Зато послужат нашим горожанам.

Как вы считаете, такая цель оправдывает средство, или земли в центре города изъяли под госнужду напрасно?

Марат Жундубаев и руководитель отдела культуры и развития языков Сауле Азимжанова / Фото автора

Аким также предложил отделу культуры обсудить с перевозчиками QR-коды и наклейки на автобусы с информацией о ветеранах.

- Везде самолёты названы в честь великих людей, - пояснил он. - У нас 40 Героев Советского Союза: 31 герой и 9 приравнено. Я предлагаю QR-код. Наведут - Павлов, Баймагамбетов, подвиг этого человека. И история краткая о костанайцах в Великой Отечественной войне. Чтоб в течение мая как можно больше людей узнавали историю. На остановках посадочных QR-коды. Думаю, перевозчики пойдут на это.