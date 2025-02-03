Предложение озвучил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании сегодня, 3 февраля.

- Система хороша собой, но надо подумать, чтобы хотя бы расходные материалы какие-то были, - отметил он. - Люди сами говорят: должна быть какая-то небольшая плата. Не для детей, но для взрослых. Символическая.

Фото из архива "НГ"

Напомним, открытый недавно физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Юбилейный впечатлил костанайцев: тренажёры как в дорогих фитнес-клубах и паркетное игровое поле доступны бесплатно по записи.

- На сегодня загруженность ФОКа - 100%, - сообщил Жундубаев. - Утром записываются в понедельник, и всю неделю он работает.

Это подтверждают и жалобы читателей "НГ" на трудности с записью.

Фото из архива "НГ"

А как вы относитесь к предложению акима, учитывая, что бесплатный доступ был, пожалуй, самой привлекательной чертой комплекса, отличающей его от фитнес-клубов? Портит ли это саму идею городского ФОКа, или небольшая плата пойдёт ему только на пользу?

Марат Жундубаев вспомнил о ФОКе, рассказывая о городском стадионе. Его будут строить по поручению акима области.

- Стадион на историческом месте - там, где в советское время был стадион (возле городского пляжа - "НГ"), - рассказал градоначальник. - Открытый будет, с трибунами. Самое главное - с беговым манежем для легкоатлетов. Он должен быть по профессиональным стандартам, чтобы наши легкоатлеты занимались. Футбольная и волейбольная площадки тоже будут. То есть, больше спортивное ядро.

Фото автора

Аким надеется, что стадион построят до конца года. Он будет находиться на балансе отдела спорта Костаная и работать "точно так же, как сейчас работает ФОК в Юбилейном" - то есть доступен не только спортивным командам, но всем желающим круглый год.

Ожидать ли последующего ввода оплаты на стадионе после такого сравнения с ФОКом?