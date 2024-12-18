Про физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в микрорайоне Юбилейный, «НГ» писала неоднократно - на стадии его строительства. Но посмотреть на него внутри пока не довелось. Экскурсию по ФОКу провел для нашего гражданского журналиста руководитель отдела физкультуры и спорта акимата Костаная Жанибек ЖУРКАБАЕВ. И одновременно ответил на наши вопросы.

- На первом этаже - тренажёрный зал площадью 177 кв м, - показывает и рассказывает Жанибек Кенжебекович. - Естественно, гардероб и душевые. Есть буфет, он пока не работает, мы его предполагаем отдать в аренду, доход в бюджет чтобы поступал. Также есть зал хореографии, он сейчас не востребован, в планах - передать в аренду, тем самым уменьшить затраты из бюджета на содержание комплекса. На втором этаже - игровой зал 24х42 м.

Всего 1,2 млрд тенге было потрачено, с учётом оборудования и всей площади перед комплексом: тартановая дорожка, освещение, скамейки, малые архитектурные формы. Сдать объект должны были в декабре текущего года, но он был готов в сентябре, единственное - понадобилось время для передачи комплекса на наш баланс.

Комплекс предусматривает 30 рабочих мест, штат практически укомплектован. Работают 5 инструкторов, обязательно со спортивным образованием: в тренажерном зале 3, в игровом на сегодня 2, но мы будем ещё набирать, нам этого мало. Инструкторы следят за тем, чтобы люди не наносили себе травму из-за незнания особенностей некоторых тренажёров, а также за тем, как пользуются спортивным инвентарем. Подсказывать, как обращаться с тренажёром, помогать с правильностью нагрузки. Индивидуальные занятия они не проводят.

- А какой зал больше всего востребован?





- Тренажерный зал. В нем имеются и тренажёры для людей с ограниченными возможностями. Мы не должны забывать про них, ежедневно с 16:00 до 20:00 у нас занимаются пара спортсмены.

Люди разных возрастных категорий действительно активно хотят заниматься, но порой не успевают записаться в зал, потому что другие записались и... не пришли. Когда мы открыли двери для населения, столкнулись с тем, что, к сожалению, у нас многие, когда им говорят, что это бесплатно, реагируют по-иному. К примеру, если человек пришел платно, в зал спокойно зашёл, потренировался и спокойно ушел. У нас же есть случаи, что записался человек и не пришел, или пришел, 10 минут походил по залу, ничего не стал делать, развернулся и ушел, кто-то приходит просто воспользоваться душем, кто-то приходит компанией. Просто творят, что хотят. Доходило и до скандала, были и поломки уже. У нас предварительная запись в тренажерный зал, потому что он небольшой. Чтобы было комфортно заниматься, на 2 часа запускаем до 15 человек единовременно, в среднем в день зал посещают 60-70 человек. К сожалению. видеокамер в зале пока нет, но это запланировано, скоро появятся. Поэтому нам спустя три недели пришлось на небольшой период приостановить работу зала, чтобы все эти моменты учесть, сделать ограничения жёсткие, все посетители будут расписываться в журнале техники безопасности.

Люди старшего поколения - в категории 65+ - должны предоставлять справку от участкового врача и заполнять расписку, что они несут ответственность за свое здоровье. Потому что мы тут - не врачи, мы не знаем, можно ли человеку заниматься, каково его состояние здоровья.

Дети в возрасте 14–16 лет могут заниматься только в присутствии родителя, потому что ребёнку нельзя давать физиологически тяжелые нагрузки без профессионального тренера.

- Как обстоят дела с игровым залом?

- В дневное время взрослое население находится на работе, не могут посвещать зал. Чтобы он не простаивал, мы запустили воспитанников ДЮСШ. Тренерам была поставлена установка, чтобы они собирали больше детей из этого района. Занимаются они с утра до обеда по баскетболу, после обеда по гандболу - это более мёртвое время, до 17.00. А после 17.00 у нас игровой зал может предоставляться под волейбол, баскетбол, настольный теннис. Не могут записаться люди, если хотят прийти один-два человека просто покидать мяч. Зал предназначен для команд от шести человек на 1,5-2 часа.

- А мини-футбол есть?

- Мини-футбола у нас нет, он востребован, все горожане просят. Но для мини-футбола нам нужны заградительные сетки, ворота. Рассмотрим, конечно, в будущем. Был уже случай, когда люди записались, пришли и начали играть в мини-футбол, хотя он в зале запрещен. У нас есть там ворота гандбольные, они представили, что это мини-футбольное оборудование. В таких случаях приходится людям все разъяснять.

- Я обратила внимание, что здание не имеет вывески. Нет ничего, чтобы обозначало, что именно тут находится.

- Я думаю, в следующему году мы предусмотрим это. Может быть, придумают название комплексу. Возможно, предложим жителям это сделать.

Итак, какие впечатления остались от экскурсии у автора этой статьи.

Есть поручение главы государства, чтобы создавали все условия населению для занятия спортом. Аким Костаная Марат Жундубаев это поручение исполнил - это его идея, чтоб спорткомплекс был в шаговой доступности для жителей микрорайона. ФОК презентовали президенту в сентябре во время визита Касым-Жомарта Токаева в Костанай. Тогда же был подписан акт ввода в эксплуатацию.

Давайте будем честными - когда мы слышим, что сделали бесплатно для народа, то представляем нечто не совсем хорошее. Но этот ФОК удивил: современное, красивое и при этом уютное внутри здание, качественный спортинвентарь и тренажёры. Перед комплексом немаленькая беговая дорожка с тартановым покрытием, архитектурные формы. Рядом проходят несколько автобусных маршрутов. Дело только в вашем желании!

Попасть в комплекс по адресу микрорайон Юбилейный, 26 «А» очень просто: позвоните по телефону 50–45–01 или напишите на страницу kostanay_sport_bolimi в Инстаграм. Время работы - с 09.00 до 22:00, в субботу и воскресенье в игровом зале проходят городские соревнования, в воскресенье в тренажёрном зале санитарный день.

Особое внимание стоит уделить второй обуви - это обязательное условие, как и бережное отношение к инвентарю. На соревнования в игровом зале могут прийти зрители, им необходимо иметь бахилы или запасную обувь. В комплексе пока своих бахил нет, но они уже заказаны, в скором времени смогут предоставлять.

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