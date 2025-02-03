Еще два района добавили в план отключения электроэнергии в Костанае
3 февраля 2025, 12:54 | ЖКХ
Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К ранее опубликованному списку районов добавили еще два, где работы на высоковольтных линиях и подстанции пройдут с 6 по 10 февраля.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами произойдет отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
КТП -95 а (работы на ВЛ)
с 6 по 10 февраля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Промбаза, 1-8.
ТП - 15 (работы на ПС)
7 февраля с 10:00 до 18:00
- магазин «Алекс»,
- «Апгрейд»,
- «Каменный цветок»,
- кафе «Волна».
Спальный сектор:
- ул. 5 Апреля, 28-38,
- ул. Гоголя, 29-43,
- ул. Каирбекова, 1-47,
- ул. Павлова, 18-25, 17/1, 18/2-18/6, 20/3,
- пр. Абая, 142-158,
- ул. Дощанова, 1-16 А.
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