Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К ранее опубликованному списку районов добавили еще два, где работы на высоковольтных линиях и подстанции пройдут с 6 по 10 февраля.

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В связи с работами произойдет отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП -95 а (работы на ВЛ)

с 6 по 10 февраля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Промбаза, 1-8.

ТП - 15 (работы на ПС)

7 февраля с 10:00 до 18:00

магазин «Алекс»,

«Апгрейд»,

«Каменный цветок»,

кафе «Волна».

Спальный сектор: