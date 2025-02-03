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Еще два района добавили в план отключения электроэнергии в Костанае

3 февраля 2025, 12:54 |  ЖКХ

Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети на эту неделю сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». К ранее опубликованному списку районов добавили еще два, где работы на высоковольтных линиях и подстанции пройдут с 6 по 10 февраля.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами произойдет отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

КТП -95 а (работы на ВЛ)

с 6 по 10 февраля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Промбаза, 1-8.

ТП - 15 (работы на ПС)

7 февраля с 10:00 до 18:00

  • магазин «Алекс», 
  • «Апгрейд», 
  • «Каменный цветок», 
  • кафе «Волна».

Спальный сектор:

  • ул. 5 Апреля, 28-38, 
  • ул. Гоголя, 29-43, 
  • ул. Каирбекова, 1-47, 
  • ул. Павлова, 18-25, 17/1, 18/2-18/6, 20/3, 
  • пр. Абая, 142-158, 
  • ул. Дощанова, 1-16 А.