В шести районах Костаная отключат электроэнергию в первую рабочую неделю февраля
План работ Костанайской Горэлектросети с 3 по 7 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях на следующей неделе пройдут в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП -264 (работы на ВЛ)
с 3 по 7 февраля с 10:00 до 18:00
- ТОО «Голд Барс» по ул. Кооперативная, 62.
Частный сектор:
- ул. Кооперативная, 67-85,
- ул. Комарова, 12-40, 19/1-19/20, 40/1-40/11,
- ул. 5 Декабря, 82/2-82/12, 66-90, 62/1-62/10, 64/12-64/18.
ТП - 542 (работы на ПС)
4 февраля с 10:00 до 18:00
- магазин «Продукты»,
- ИП Искендиров.
Спальный сектор:
- ул. Сералина, 34,
- ул. Хакимжановой, 118 А.
ТП - 631 (работы на ПС)
5 февраля с 10:00 до 18:00
- магазин «Аджедан»,
- ТД «У Петрухи»,
- ТД «Woltmen»,
- АЗС «Гелиос № 5».
Спальный сектор:
- 7 мкр. дом 4, 8, 8 А, 9, 12, 9/1.
КТП - 660 (работы на ПС)
5 февраля с 10:00 до 18:00
- Народный банк по ул. Ворошилова, 3/2,
- ИП Фоменко,
- ИП Демисенова.
Спальный сектор:
- ул. Ворошилова, 3/1, 3/2.
КТП -95 а (работы на ВЛ)
с 6 по 10 февраля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Промбаза, 1-8.
КТП – 716 (ж/м Амангельды) (работы на ПС)
7 февраля с 10:00 до 18:00
- кафе «Рандеву» по ул. Энергетиков, 29/9.
Частный сектор:
- л. Энергетиков, 29/1-29/9, 14-35, 35 А, 27/2-27/12,
- ул. Тухачевского, 21-35,21/1-21/2, 19/2.
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