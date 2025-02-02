План работ Костанайской Горэлектросети с 3 по 7 февраля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях на следующей неделе пройдут в шести районах областного центра.

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В связи с этим планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП -264 (работы на ВЛ)

с 3 по 7 февраля с 10:00 до 18:00

ТОО «Голд Барс» по ул. Кооперативная, 62.

Частный сектор:

ул. Кооперативная, 67-85,

ул. Комарова, 12-40, 19/1-19/20, 40/1-40/11,

ул. 5 Декабря, 82/2-82/12, 66-90, 62/1-62/10, 64/12-64/18.

ТП - 542 (работы на ПС)

4 февраля с 10:00 до 18:00

магазин «Продукты»,

ИП Искендиров.

Спальный сектор:

ул. Сералина, 34,

ул. Хакимжановой, 118 А.

ТП - 631 (работы на ПС)

5 февраля с 10:00 до 18:00

магазин «Аджедан»,

ТД «У Петрухи»,

ТД «Woltmen»,

АЗС «Гелиос № 5».

Спальный сектор:

7 мкр. дом 4, 8, 8 А, 9, 12, 9/1.

КТП - 660 (работы на ПС)

5 февраля с 10:00 до 18:00

Народный банк по ул. Ворошилова, 3/2,

ИП Фоменко,

ИП Демисенова.

Спальный сектор:

ул. Ворошилова, 3/1, 3/2.

КТП -95 а (работы на ВЛ)

с 6 по 10 февраля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Промбаза, 1-8.

КТП – 716 (ж/м Амангельды) (работы на ПС)

7 февраля с 10:00 до 18:00

кафе «Рандеву» по ул. Энергетиков, 29/9.

Частный сектор: