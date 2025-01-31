В Казахстане продолжают искать наиболее комфортный способ регулирования сферы мобильных переводов. В Министерстве финансов выступили с новой инициативой, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Отметим, сейчас банки обязаны передавать налоговикам данные о казахстанцах, которые получают более 100 переводов от разных лиц на протяжении трех месяцев подряд. Еще один важный критерий: счет, на который поступают деньги, не предназначен для осуществления предпринимательской деятельности.

Теперь Министерство финансов совместно с Нацбанком смягчит условия регулирования, дополнив их введением нижнего порога.

- Действующие критерии будут дополнены пороговой суммой - входящие мобильные переводы должны превышать 12 МЗП (1 020 000 тенге) за 3 последовательных календарных месяца, - говорится в сообщении.

Таким образом, банкам второго уровня разрешат не передавать налоговикам данные о тех казахстанцах, кто за 3 месяца получает меньше 1,02 миллиона тенге. Даже если количество переводов было больше 100 три месяца подряд.

Соответствующий приказ министра финансов в настоящее время находится на рассмотрении Национального банка. То есть решение еще не принято.

Напомним: ранее "НГ" сообщала, что в Комитете госдоходов предложили ввести лимит на мобильные переводы, установив планку в 3 минимальные заработные платы, или 255 тысяч тенге. Чуть позже в Нацбанке пояснили для чего это нужно.