В Комитете государственных доходов Министерства финансов ответили по поводу принятия дополнительных критериев контроля мобильных переводов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее сообщалось, что в Казахстане мобильные переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль.

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В КГД объяснили, по какой причине возникла необходимость данной поправки. Там отметили, что предприниматели обязаны зарегистрироваться в налоговых органах.

В соответствии с предпринимательским кодексом обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя подлежат физические лица, которые имеют от частного предпринимательства годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в размере, превышающем 12-кратный минимальный размер заработной платы (МЗП). МЗП сейчас составляет 85 тысяч тенге.

"Таким образом, если физическое лицо за год от частного предпринимательства имеет годовой доход менее 12-кратного МЗП, оно имеет право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В связи с чем рассматривается следующая редакция критерия "Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных месяцев, общая сумма которых превышает 3 МЗП. Данные предложения находятся на стадии согласования с Национальным банком Республики Казахстан", - сообщили в КГД МФ РК на официальный запрос.

В КГД пояснили, что контроль мобильных переводов направлен на выявление скрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, поскольку многие предприниматели "получают оплату за товары, работы и услуги на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности".

"Согласно пункту 23 статьи 24 Налогового кодекса, критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, порядок, форма и сроки представления сведений устанавливаются уполномоченным органом по согласованию с Национальным банком Республики Казахстан. В связи с этим сообщаем, что если предложения МФ РК не будут поддержаны, изменения внесены не будут", - сообщили в КГД.

В свою очередь в Национальном банке на официальный запрос редакции ответили, что непосредственно сами мобильные переводы не подлежат контролю.

"Законодательство не накладывает ограничений на переводы между физическими лицами, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. Такие переводы совершаются беспрепятственно в рамках условий обслуживающих банков. Вместе с тем определение критериев операций, связанных с предпринимательской деятельностью, является инициативой Министерства финансов Республики Казахстан, которая находится в проработке и окончательное решение по которой не принято", - заявили в Нацбанке.

Ранее в Комитете госдоходов Министерства финансов сообщили, что мобильные переводы на сумму от 255 тысяч тенге собираются взять под контроль в Казахстане. При этом в комитете отметили, что критерии для проверки могут быть изменены. Поправка находится на согласовании в Нацбанке.

"Рассматриваются следующие изменения: "Получение одним физлицом на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последовательных месяцев переводов, общая сумма которых превышает 3 МЗП (в сумме 255 тысяч тенге в 2024 году)", – сообщили ранее в Комитете госдоходов.