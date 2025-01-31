Наши читатели пожаловались на большие суммы при оплате услуг ГКП «Костанай-Су», отметив, что начисления за декабрь были рассчитаны уже по январскому тарифу. То есть часть потребленной воды абоненты оплатили по повышенной цене.

Фото из архива "НГ"

Корреспондент "НГ" на брифинге в РСК попросил руководителя отдела департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области (ДКРЕМ) Гульнару ТАКЕНОВУ прокомментировать ситуацию.

Акан Ташпанов и Гульнара Такенова

- Данный вопрос подлежит индивидуальному рассмотрению при поступлении обращения - нужно учитывать конкретные адреса и начисления, - пояснила она. - Соответственно, должен быть рассмотрен конкретный расчет.

- А вы можете применить какие-либо меры в отношении ГКП "Костанай-Су"? И если да, то какие? Если нет, то почему?

- В случае выявления по данному факту каких-либо нарушений при проведении проверки возбуждается административное дело с наложением штрафа и вносится предписание о произведении перерасчета.

- Возможно ли принять какие-либо меры, чтобы не допустить подобной ситуации в будущем? И возможно ли сделать перерасчет для тех, кто ошибочно заплатил по новым тарифам, а не по декабрьским?

- Основная проблема в такой ситуации - несвоевременная передача потребителями своих показаний приборов учета. Каждый заинтересован в меньшем начислении. Соответственно, по окончанию какого-либо месяца потребители должны самостоятельно передавать свои показания и на этом основании требовать начисления оплаты. В случае несогласия с начислением потребитель имеет право обратиться в субъект естественных монополий, который обязан предоставить всю информацию касательно начислений и применения тарифа. Если потребитель с таким ответом не согласен, то он имеет право обратиться в наш департамент.

- Как именно можно к вам обратиться?

- Можно через eotinish, предоставить письменное обращение либо прийти в департамент с устным обращением.

Адрес ДКРЕМ в Костанае - ул. Гоголя, 177 "А", тел.: +7 (7142) 54-11-52 (приемная), +7 (7142) 54-28-76.

- Каждая услуга должна быть оплачена по тому тарифу, который действует. Если он действует в 2023 году - нужно и оплачивать в 2023 году, в 2024 году и так далее. Но проблема для потребителя в данном случае заключается в том, чтобы доказать, когда он потребил объект услуг (воду) - в декабре или январе, - прокомментировал ситуацию руководитель ДКРЕМ по Костанайской области Акан ТАШПАНОВ. - Если есть четкие подтверждающие документы, то, соответственно, субъект обязан начислить по тарифу, действующему на время потребления.

Фото Андрея СКИБЫ