На большие суммы при оплате ГКП "Костанай-Су" в банковских приложениях пожаловались читатели. Они сообщили "НГ", что начисления за декабрь посчитали уже по январскому тарифу.

- Я платила через приложение Kaspi, - рассказала Ксения. - Я всегда фиксирую показания счетчика в конце месяца. И 31 декабря не стало исключением. Но плачу уже после 10 числа следующего месяца. Заплатила в январе за декабрь. Сумма показалась мне слишком большой. Я подумала, что ко мне уже применили дифференцированный тариф. Но оказалось, что я оплатила за декабрь по январским ценам.

Новый тариф на услуги ГКП "Костанай-Су" вступил в силу 1 января 2025 года. Раньше с населения взимали 103,76 тенге за 1 куб. м (с учетом НДС), то теперь заплатить придется 114,13 тенге. Подорожали и услуги по отводу и очистке сточных вод - с 89,89 до 98,87 тенге за 1 куб. м.

Вр. и.о. начальника абонентского отдела ГКП "Костанай-Су" Сауле САНДЫБАЕВА сообщила "НГ", что предприятие не может в январе принять оплату по тарифу, действовавшему в декабре.

- Ни мы, ни приложение не сможет посчитать по старому тарифу, - объясняет Сандыбаева. - Как этого не допустить? Мы проводили с населением разъяснительную работу через СМИ и свои соцсети с просьбой передать показания счетчиков в декабре. То есть, до 31 декабря нужно было передать в ГКП показания ваших счетчиков. Пусть они платят до 25 января, но показания счетчиков стоило передать заранее. Чтобы мы могли отличить, какой объем был потреблен в декабре, а какой - за две недели января.

- Получается кто не успел, тот опоздал? - спросил корреспондент "НГ".

- Грубо говоря, да, - ответила Сандыбаева. - Эта практика из года в год. Люди думают по привычке: "Я передам показания и заплачу за прошлый месяц". Но он же потребляет в том числе и в этом месяце.

Таким образом те, кто не передал показания счетчиков до конца 2024 года, уже ничего исправить не могут.

Отметим, что в социальных сетях ГКП "Костанай-Су" нет предупреждений о том, чтобы потребители спешили передать показания счетчиков до конца года. Там есть лишь несколько сообщений о том, что тариф изменится. Да и подписаны на страничку ГКП в Инстаграм всего 5 608 человек. Так что повезло лишь тем, кто решил идти в новый год без долгов.

Кроме того, как сообщают "НГ" читатели, схожие трудности возникли и у тех, кто платит не по счетчику. В январе у них тоже списалась сумма за декабрь, но по тарифу 2025 года.

Фото Ксении РЕБИК