Депутат Мажилиса Данабек Исабеков предложил лишать лицензий автошколы, чьи выпускники нарушают правила дорожного движения (ПДД) и допускают аварии на дорогах, передает Tengri Auto.

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Мажилисмен направил депутатский запрос на имя министра цифрового развития Жаслана Мадиева. По информации депутата, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий во всем мире погибает 1,19 миллиона человек. Показатель в Казахстане также высок. В 2024 году произошло 31,5 тысячи ДТП, в результате которых погибло 2 579 человек.

"ДТП часто происходят из-за превышения скорости, вождения в нетрезвом виде и безрассудного вождения. Это означает, что среди водителей снижается ответственность и все больше людей не соблюдает правила дорожного движения. На это влияет множество факторов. Один из них — коррупция в пунктах выдачи водительских удостоверений. Конечно, там, где нет контроля, нет и должного порядка. В 2009 году контроль прекратился, когда МВД отозвало лицензии у организаций по подготовке водителей. Теперь, не обучаясь в автошколе, они могут получить сертификат и сдать экзамен в специализированном центре обслуживания населения", - озвучил свой запрос Исабеков на пленарном заседании Мажилиса.

Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время автошколы не несут никакой ответственности и выдают сертификаты об окончании обучения только тем, кто намерен получить права. Кроме этого, депутат заявил о фактах нарушений при сдаче теоретических и практических экзаменов на права. При проведении экзаменов с использованием автоматизированной системы в центрах государственных услуг выявлено 222 случая манипуляций. За какой период, Исабеков не уточнил.

Мажилисмен привел в пример страны, где получить водительские права очень сложно. Среди них - Австралия, Япония, Италия, Финляндия, Швеция и Германия.

"Для нас также важно проанализировать передовой опыт разных стран и принять правовые нормы, которые ужесточат выдачу водительских удостоверений. Мы считаем важным, чтобы система образования предоставляла школам специальные факультативные курсы, обучающие безопасности дорожного движения и основам вождения. Поэтому Министерству образования и Министерству внутренних дел целесообразно сосредоточиться на разработке единой учебной программы", - отметил Данабек Исабеков.

Он также призвал привести автодромы в соответствие с международными стандартами.

"Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос лицензирования автошкол и повысить их подотчетность. Например, если водители, окончившие определенную автошколу, многократно в течение года нарушают ПДД, необходимо урегулировать механизм отзыва лицензии такого центра. Важно отметить, что данная практика успешно реализуется в европейских странах", - добавил депутат.

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