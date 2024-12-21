Автоматизацию выдачи свидетельств об окончании автошкол начали внедрять в ноябре 2024 года. Мера вызвала в профессиональном сообществе бурю негодования. Руководитель автошколы «Bagira-Avto» Екатерина КОРЧАГИНА из Рудного сначала пыталась добиться разъяснений от местной полиции, а затем обратилась напрямую в МВД. Она убеждена, что новая мера не только не поможет борьбе с коррупцией в этой сфере, но и увеличит стоимость обучения для законопослушных граждан.

В ожидании конкуренции

Екатерина Корчагина готовит водителей уже 10 лет. В месяц в ее автошколе обучаются от 10 до 15 курсантов. Обучение индивидуальное, поэтому курсантов не так много.

Екатерина Корчагина не верит, что новые АИС помогут в борьбе с коррупцией

- Года три назад начался передел власти между компаниями, которые предоставляли базу тестов для автоЦОНов при сдаче экзаменов, - вспоминает Екатерина. - Тесты у одной компании были грамотными и недорогими, а у другой база была плагиатом ПДД России, в которой много ошибок и несоответствий с казахстанскими правилами. Эти тесты периодически сменяли друг друга. Сейчас вроде бы с тестами нет больших проблем.

В 2023 году от автошкол потребовали, чтобы они регистрировали курсантов в электронной автоматизированной информационной системе (АИС). Но проблема в том, что государственной системы, которая бы выдавала свидетельства об окончании курсов водителей, не существует.

- Есть две частные системы: АИС «Курсант» и АИС «Автошкола», - говорит Корчагина. - Пока реально работает только АИС «Курсант». Они диктуют нам условия. Например, автошкола не может брать больше 30 курсантов в месяц, при этом на каждые 10 человек должен быть отдельный автомобиль и преподаватель. И, пока не пройдет три месяца, мы не можем регистрировать новых учеников. Если соблюдать все правила, то автошкола может в год выпустить только 120 курсантов.

Сейчас автошкола «Bagira-Avto» услугами АИС «Курсант» не пользуется. Внедрение реформы отложили до 1 января 2025 года. К этому времени регистрацию должна пройти АИС «Автошкола». Корчагина подчеркивает, что со следующего года у ее автошколы появится выбор между двумя частными системами, которые смогут устанавливать собственные условия подготовки водителей.

Бумага больше не нужна

11 ноября 2024 года вышло постановление МВД о том, что автошколы больше не могут выдавать бумажные свидетельства об окончании обучения. Полиция обязывала перейти на электронные свидетельства.

- Об этом постановлении мы узнали 13 ноября, - рассказала Корчагина. - Нам дали 3 дня, с учетом выходных, до 20 ноября, чтобы зарегистрироваться в АИС и предоставить данные о курсантах за два года. При этом не дали внятного ответа, зачем нужны данные о тех, кто уже завершил обучение. Мы просили полицию Рудного дать нам подробные объяснения, нам сказали: «Вы обязаны там регистрироваться». Они сами не знают, что хотят.

По словам Корчагиной, в плане проекта приказа МВД указано, что регистрация в АИС необходима для снижения риска коррупции в автошколах.

- Я не верю, что эта мера поможет. Кто хотел продавать свидетельства, так и будет их продавать, - считает Екатерина. - Ничего не изменится, коррупцию так не победить.

Пока услуга регистрации в АИС бесплатная. Но Екатерина Корчагина считает, что рано или поздно частная система может стать платной для автошкол и, как следствие, для их клиентов.

Вопросы к МВД

В конце ноября Корчагина отправилась за ответами в Астану. На встречу пришлось прорываться, так как она не состоит в Ассоциации автошкол. Но поговорить с чиновниками все же удалось.

- Представитель министерства, который с нами встретился, был крайне удивлен, что разработчик системы АИС работает по трудовому договору МВД и сам руководит одной из автошкол, - рассказывает Корчагина. - Когда мы стали жаловаться, что частная компания получает доступ к огромной базе данных, нас председатель спросил: «Получается, кто что хочет, то и делает?» Ну да, так и получается. В министерстве считали, что они сами придумали АИС и разрабатывают ее.

Представители МВД заявили, что ведомство готово зарегистрировать хоть сколько частных систем, если они подтвердят свою прозрачность.

- То есть автоматизированных систем может быть несколько, и государственная система не появится, - отмечает Корчагина. - По сути, мы возвращаемся к тому, от чего ушли в 2014 году. До того мы все обязаны были быть в ассоциациях, у которых были свои АИС. Нельзя было зарегистрировать курсантов в нескольких школах. И, пока ты не закончишь обучение в одной школе, нельзя было перейти в другую. Это все уже было.

Если 1 января 2025 года система все-таки заработает, то, по мнению Корчагиной, это приведет к удорожанию подготовки курсантов.

- Наша автошкола деятельность, скорее всего, не остановит, - говорит Екатерина. - Но если у автошколы машин не хватает или они не зарегистрированы, то им придется закрыться. Или потратиться на приведение инфраструктуры к этим нормам. В конечном счете это все отразится на стоимости подготовки курсантов.

Учат в школе, автошколе

Корчагина считает, что необходимо не только создать государственную автоматизированную систему, но и редактировать правила подготовки водителей.

- Прохождение темы, часовая нагрузка, вождение, - перечисляет Екатерина. - Частная АИС «Курсант» требует 50 часов вождения от каждого ученика. Какие 50 часов в Рудном, который сам в длину 10 км? И сравните это с водителями, которые обучаются в Алматы. Там и 50 часов не хватит. В Рудном 20 часов достаточно. То есть нужен обязательный минимум плюс количество часов, которые нужны на взгляд инструктора.

Руководитель автошколы «Bagira-Avto» добавляет:

- Прогресс идет вперед, меняется транспорт. Необходимость в изучении тех или иных тем отпадает. На сегодня темы медпомощи граничат с первым курсом мединститута, а устройство автомобиля - на уровне автодорожного колледжа. Эта информация не нужна водителю с любительской категорией. По темам перекрестков и светофоров вопросов меньше, чем по медпомощи и устройству автомобиля. Программы разрабатывают заинтересованные лица, а в итоге это борьба с ветряными мельницами: чем сложнее условия, чем больше времени занимает обучение, тем больше вариантов начинают искать недобросовестные ученики. И, поверьте, с легкостью находят.

Пока в МВД ждут регистрации второй автоматизированной системы, чтобы была конкуренция. Кроме того, к внедрению системы готовится сфера здравоохранения, которую обяжут выдавать курсантам справки в электронном виде.

- В Рудном школы, в принципе, готовы к новой системе, - резюмирует Корчагина. - В Костанае, наверное, ситуация более сложная. Я думаю, что с внедрением новых правил стоимость подготовки курсантов вырастет примерно на 20%.

Фото Георгия ГОВОРОВА