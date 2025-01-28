Жителя поселка Тобол Александра ФЕДОРЕНКОВА в декабре 2024 года районный суд признал невиновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Тогда его вину сочли недоказанной. Спустя месяц Костанайский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора и 21 января вынес новый приговор.

Напомним, 25 июля 2023 года компания из четырех взрослых с 4-летним ребенком отправилась на охоту. Примерно в 22:00 их автомобиль перевернулся в поле недалеко от села Викентьевка в районе Беимбета Майлина. В результате ДТП погиб тренер секции дзюдо из п. Тобол Биннат Насибов. По версии гособвинения, именно Александр Федоренков управлял автомобилем в тот вечер, а после пытался склонить свидетелей к даче ложных показаний. В суде были представлены две экспертизы, выводы которых прямо противоречили друг другу. Суд счел, что ни один эксперт не смог четко подтвердить, кто был за рулем в тот вечер. И отметил, что экспертиза и следствие на месте ДТП проведены некачественно.

Председатель апелляционной коллегии Светлана УСЕНКО вновь рассмотрела дело и признала Федоренкова виновным. В приговоре Усенко отмечает, что суд обязан был проанализировать каждое доказательство и дать ему оценку в совокупности с другими имеющимися по делу доказательствами.

- Ставя под сомнение факт нахождения Федоренкова за рулем автомобиля, суд не в полной мере проанализировал приведенные выше заключения судебно-медицинских исследований и показания экспертов, - указано в решении коллегии областного суда. - Выводы суда о том, что, поскольку в заключениях экспертиз нет точного ответа на вопрос, был ли Федоренков за рулем, следовательно, он подлежит оправданию, судебная коллегия считает не основанными на требованиях закона. Суд не взял во внимание и не проанализировал в должной мере показания экспертов Халимназарова и Ломакина, которые они давали в суде.

Судья Усенко считает, что вычислить водителя можно логически. Эксперты не могут категорично утверждать, был ли Федоренков за рулем. Однако "в суде установлено и никем не оспаривается", что свидетели находились на заднем пассажирском сиденье. Погибший Насибов, по данным экспертов, сидел на переднем пассажирском сиденье и "не мог переместиться с водительского места". Методом исключения остается только Федоренков.

Коллегия сочла, что совокупность доказательств достоверно свидетельствует о доказанности обвинения. При назначении наказания суд учел, что Федоренков вину не признал, в содеянном не раскаялся, вред потерпевшим не загладил.

Суд признал Александра Федоренкова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев в колонии минимальной безопасности. Ему также запретили управлять транспортным средством сроком на 5 лет.

Потерпевший Рамиль НАСИБОВ (брат погибшего) предьявил к подсудимому гражданский иск на 40 млн за моральный вред и 500 000 тенге за материальный ущерб. Деньги просил перечислить на счет детского дома. Судебная коллегия признала право на удовлетворение гражданского иска и передала вопрос о его размерах на рассмотрение суда по гражданским делам.

Адвокат Олег ЗАХВАТАЕВ, представявший интересы Федоренкова, в суде первой инстанции заявлял, что уголовное дело против его подзащитного "является заказным". Заказчиком он называл Рамиля Насибова, старшего помошника прокурора Алматы.

Захватаев так прокомментировал "НГ" приговор областного суда:

- Что я могу сказать? В районном суде дело рассматривали несколько месяцев, вызывали специалистов, экспертов, исследовали все обстоятельства и суд принял законное решение. А в данном случае областной суд фактически за один час разрешил судьбу данного дела. И при отсутствии каких-либо новых обстоятельств судья единолично, не коллегией, вынесла совсем другое решение. Я с решением не согласен. Нельзя было назначать дополнительную экспертизу, для нее не было никаких оснований. А они назначили новую экспертизу, чтобы получить то заключение, которое надо. И получили его. Есть свидетели, которые дают иные показания. И если эксперты могут лишь предполагать, то свидетели ведь видели все своими глазами.

На вопрос, будет ли сторона защиты обжаловать приговор, адвокат ответил:

- Согласно ст. 484 УПК РК, оно не подлежит обжалованию в Верховном суде по жалобе стороны защиты, так как относится к преступлениям небольшой тяжести.

Решение суда вступило в законную силу, Александр Федоренков был взят под стражу в зале суда.

Фото из архива "НГ"