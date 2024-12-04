25 июля 2023 года компания из четырех взрослых и 4-летним ребенком отправилась на охоту. Примерно в 22:00 их автомобиль перевернулся в поле недалеко от села Викентьевка в районе Беимбета Майлина. В результате ДТП погиб тренер секции дзюдо из п. Тобол Биннат Насибов.

Свидетелям не верит прокурор

После расследования обвинение предъявили Александру ФЕДОРЕНКОВУ по ч.3 ст. 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии гособвинения, именно Федоренков управлял автомобилем в тот вечер, а после пытался склонить свидетелей к даче ложных показаний. Подсудимый вину не признал и заявил о давлении на суд, со стороны брата погибшего.

3 сентября в суде района Беимбета Майлина прошли прения, на следующий день огласили приговор.

- Федоренков вину не признал и сообщил суду, что в момент ДТП находился на переднем пассажирском сиденье, а погибший Насибов был водителем, - сказал в прениях прокурор Орынбасар САРТОВ. - Доводы подсудимого подтверждают допрошенные в суде очевидцы Серик Кабдыгалиев и Руслан Байтаков. Однако их показания не соответствуют действительности и противоречат письменным материалам дела. Характер телесных повреждений Насибова вызвал у следователя, прибывшего на место проишествия, обоснованные сомнения в достоверности показаний свидетелей.

Гособвинитель отметил: комплексная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что Насибов в момент ДТП был на переднем пассажирском сиденье. Среди экспертов, участвоваших в этом деле, был Тахир Халимназаров. Он получил известность во время судебного процесса по делу бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

- Эксперт Халимназаров, опираясь на телесные повреждения, утвердительно сообщил, что Насибов в момент ДТП был в правом переднем сиденье, - отметил прокурор. - Само ДТП произошло около 22:00, а звонок в полицию поступил только в 00:17. Участники аварии пояснили, что позвонили в полицию через два часа после ДТП, так как на месте была плохая связь. При этом в этот период они активно созванивались со свидетелями, а Кабдыгалиев даже успел отвезти ребенка домой и всполоснуться в бане. Указанные обстоятельства вызывают сомнения в показаниях Федоренкова и свидетелей.

Прокурор отметил, что сомнения в правдивости показаний свидетелей подтверждаются негласными следственными действиями. Они зафиксировали разговоры Федоренкова с участниками охоты, в ходе которых тот "ориентирует всех не соглашаться на проведение исследования, отказываться от назначения экспертиз в Астане и Алматы, а также любые вопросы согласовывали с Федоренковым".

- Хотелось бы отметить, что свидетели обращаются к Федоренкову по отчеству, - подчеркнул гособвинитель. - Это связано с занимаемой им на момент ДТП должностью заместителя подразделения АО НК "КТЖ" на станции Тобол. А также эти свидетели находились в прямом, либо непосредственном подчинении от подсудимого.

Прокурор отметил, что подсудимый 13 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения, в том числе дважды - за вождение в пьяном виде. И просил назначить Александру Федоренкову наказание в виде 2 лет и 6 месяцев в колонии. А в отношении свидетелей Кабдыгалиева и Байтакова вынести частное постановление и наказать их за дачу ложных показаний.

"Пьяный водитель - это убийца"

Потерпевший Рамиль НАСИБОВ (брат погибшего) предьявил к подсудимому гражданский иск на 40 млн тенге. Все деньги просил перечислить на счет детского дома. Он считает, что вину Федоренкова подтверждают собранные по делу доказательства и экспертизы.

- Несмотря на то, что форма вины инкриминируемой ему статьи - это неосторожность, доказано, что Федоренков в тот день был в алкогольном опьянении, - отметил Насибов. - А пьяный водитель - это убийца. Ведь если бы это было не ДТП, а убийство, чему бы была дана правовая оценка: показаниям заинтересованных свидетелей или экспертизам? Этот человек длительное время пытается ввести суд в заблуждение, не признается в содеянном, пытается уйти от ответственности.

Заказное дело?

Адвокат Олег ЗАХВАТАЕВ в прениях заявил - он убежден, что уголовное дело против его подзащитного Федоренкова "является заказным".

- Заказчик в данном случае - потерпевший, старший помошник прокурора Алматы Рамиль Насибов, - сказал Захватаев. - Именно его должность, связи и положение в обществе стали результатом досудебного расследования. Именно поэтому на скамье подсудимых - Федоренков, а дело не прекращено в связи со смертью Бинната Насибова, который управлял автомобилем. Следователь данное уголовное дело подогнал под интересы потерпевшего, бывшего коллеги. А за его действиями на протяжении всего расследования с закрытыми глазами надзирал заместитель прокурора Орынбасар Сартов, который является коллегой Рамиля Насибова. Эксперт Халимназаров, этот "звездный эксперт", который не желал отвечать на мои вопросы, связан с потерпевшим. Он - предприниматель, который решил бесплатно провести экспертизы. Выводы его экспертиз полностью опровергают те доводы, которые были проведены экспертами из Астаны.

Захватаев также сообщил, что якобы Рамиль Насибов предлагал свидетелю Байтакову взятку в виде квартиры в Костанае. Однако никаких доказательств этому в суде не привел.

- Следователь вызвал Байтакова в полицию, зная, что принять его не сможет, так как он был на совещании, - сказал Захватаев, ссылаясь на слова свидетеля. - При этом, когда Байтаков подходил к полиции, его встретил Рамиль Насибов с какими-то ребятами. Они посадили его в джип, вывезли за село, там убеждали его поменять показания, предлагали ему квартиру в Костанае, а потом угрожали ему смертью. Поэтому, учитывая статус потерпевшего, у нас были сомнения насчет того, стоит ли назначать экспертизу в Астане.

Согласно версии адвоката подсудимого, за рулем автомобиля был Биннат Насибов.

- Все очевидцы указывают, что Насибов лежал на левой стороне автомобиля, а на нем был Федоренков, - отметил Захватаев. - Автомобиль был обнаружен в положении на боку. И если бы Насибов был на пассажирском сиденье, то он был бы сверху. Это же понятно.

Эксперты четко не сказали...

4 декабря судья Серик СЕРГАЗИН полностью оправдал Александра Федоренкова "за недоказанностью в совершении уголовного правонарушения". В удовлетворении гражданского иска потерпевшего также было отказано. Уголовное дело вернули прокурору.

- У нас есть презумпция невиновности, и подсудимый не должен ничего доказывать, вину доказывает гособвинение, - объяснил свое решение Сергазин. - Сторона защиты не обязана признавать вину. Понятна позиция потерпевшего, что самой главной задачей было - установить истину по делу. Суд не может основывать свое решение на предположениях.

Сергазин пояснил, что ни одна экспертиза не смогла четко подтвердить,что именно Федоренков былза рулем в тот вечер.

- Обвинение построено на экспертизах, согласно которым погибший был пассажиром, - сказал судья. - Была дополнительная экспертиза. Хорошо, они считают, что Насибов не мог быть водителем. Но эксперты не ответили на вопрос - кто сидел на месте водителя. Этот вопрос остался неразрешенным. Эксперты указывают, что Федоренков мог быть как водителем, так и пассажиром.

Потерпевший Насибов таким решением остался недоволен. Он прервал разъяснение судьи.

- Нужно учитывать, что в салоне были еще двое: свидетели Кабдыгалиев и Байтаков. Экспертиза не смогла сказать, где они сидели в момент аварии, так как у них нет специфических травм, - продолжил Сергазин. - Запах Федоренкова на руле, по словам эксперта, мог остаться, так как он являлся собственником автомобиля. Его запах там был бы в любом случае.

Судья отметил, что экспертиза и следствие проведены на месте ДТП некачественно:

- Нужно обратить внимание на качество следствия. На вопрос суда, почему образцы не были взяты по всему рулю, криминалист сказал: "У нас был только один контейнер, которого было недостаточно". На вопрос суда, почему запах не взят с ручек автомобиля, следователь указывал на нехватку контейнеров. Соответственно и такие результаты. Все зависело от качества сбора материалов. Также не были взяты отпечатки с ружья.

Приговор суда не окончательный и может быть обжалован в областном суде.

Фото Георгия ГОВОРОВА