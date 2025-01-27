Еще почти 43,5 млрд тенге хочет занять Казахстан у Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на фоне дефицита бюджета, передает корреспондент агентства КазТАГ.

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«Внести на рассмотрение мажилиса парламента РК проект закона «О ратификации соглашения о займе (Проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития», - говорится в проекте постановления правительства.

Размер займа приведен в пояснительной записке – речь идет о сумме порядка 43 442 136 514,18 тенге.

«Заем Международного банка реконструкции и развития предоставляется Республике Казахстан в сумме 13 083 100 000 японских йен, со сроком погашения 12 лет, включая льготный период до 15 апреля 2028 года. Ставка вознаграждения составляет TONA+ переменный спред, единовременная комиссия – 0,25 % от суммы займа, комиссия за резервирование – 0,25 % годовых на неосвоенный остаток средств займа. Обслуживание и погашение привлекаемого займа будут осуществляться министерством финансов за счет средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на очередной финансовый год, в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашении о займе», - сказано в пояснительной записке.

Напомним, около 366 млрд тенге готовится занять Казахстан у Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций в условиях дефицита бюджета. С учетом займа в Международном банке реконструкции и развития (МБРР), о котором стало известно 20 ноября, сумма займов Казахстана в трех банках достигает 636 млрд тенге. В случае, если Казахстан ратифицирует договор о новом займе у МБРР, сумма долга по четырем займам составит около 679,5 млрд тенге.

3 декабря КазТАГ привел ответ премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос депутатов сената, в котором глава кабмина сообщил, что каждый международный заем Казахстана проходит анализ на целесообразность, а также проинформировал, что кабмин внес на рассмотрение мажилиса отчет о ситуации с государственным долгом Казахстана. Вместе с тем, премьер анонсировал разработку 10-летнего прогноза развития Казахстана с учетом госдолга и подчеркнул, что все долговые проекты Казахстана проходят обязательные этапы экспертиз и согласований. Как отметил Бектенов, политика правительства по управлению долгом соответствует международному опыту.

17 декабря вице-министра финансов Ержан Биржанов подтвердил, что три займа у АБР, Азиатского Банка Инфраструктурных Инвестиций и МБРР связаны с дефицитом бюджета.

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