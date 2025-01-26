Новый «нарратив штрафоцентричности» опасен, выразил мнение экс-министр образования РК, депутат мажилиса Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, говоря про неологизм «Штрафстан», сообщает КазТАГ.

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- Штрафы стали одной из самых горячих тем для обсуждения, - написал Аймагамбетов в своем Telegram-канале в воскресенье. - Даже появился эмоционально окрашенный неологизм «Штрафстан», саркастически отражающий ситуацию со штрафами и выражающий недовольство тех, кто считает, что они применяются несправедливо или исключительно для пополнения бюджета. В то же время другие считают штрафы необходимым инструментом дисциплины и порядка, подчеркивая их роль в улучшении безопасности и соблюдении законов, категорически отвергая данный термин. К сожалению, у многих складывается впечатление, что система административных наказаний утрачивает свою основную цель – профилактику и исправление нарушений – и воспринимается как банальный способ увеличения доходов бюджета. Госорганам необходимо понимать, что новый «нарратив штрафоцентричности» опасен, так как он подрывает доверие к самому институту административной ответственности.

Поэтому, считает он, требуется принятие конкретных мер.

Фото: Сайт газеты АкЖайык

- Цель штрафов: профилактика, а не наказание ради наказания, - подчеркнул депутат. - Штрафы - это инструмент, который используется во всем мире для предотвращения нарушений и восстановления справедливости. Однако их применение должно быть разумным, соразмерным и направленным на решение проблемы, а не на пополнение бюджета. Штрафы для школ: школы, работающие в три смены, или учреждения, имеющие недостаток оборудования или отсутствие ремонта, подвергаются штрафам. Однако директор школы не может быть ответственным за системные проблемы, такие как нехватка финансирования или то, что акимат разрешил строительство человейников без обеспечения школами. При этом штрафы составляют Т600-900 тыс. на каждого директора.

Еще один пример – платные парковки. «Стоимость парковки составляет 100 тенге, а штраф за ее неоплату – в 200 раз больше», - указал Аймагамбетов. Также он затронул тему штрафов за прогрев автомобиля.

- Около 20 лет назад было введено административное наказание за прогрев автомобиля в жилых зонах более пяти минут. Можно сколько угодно говорить про пример Германии и экологический аспект, что этот штраф долгое время оставался «мертвой нормой», но нужно учесть климатические и иные аспекты и дифференцировать подходы, - считает мажилисмен.

Также он указал на проблемы несоразмерности и «штрафоцентричности».

- Несправедливые и несоразмерные штрафы не только не выполняют своей превентивной функции, но и подрывают доверие к системе, - уверен Аймагамбетов. - Когда штрафы становятся главным источником доходов бюджета, их цель смещается с обеспечения порядка и законности на извлечение финансовой выгоды. Разнарядки по штрафам: в регионах люди все чаще жалуются на «кампании» по массовым штрафам, что создаёт ощущение, будто наказания стали финансовым инструментом для пополнения бюджета, а не мерой профилактики. Для того, чтобы система штрафов была справедливой и эффективной, требуется ее ревизия.

По его мнению, проблемы школ и других субъектов должны решаться на уровне ответственных за финансирование органов, а не через штрафы для директоров и иных лиц, которые фактически не могут повлиять на ситуацию.

- Мелкие правонарушения, как в случае с парковками, требуют умеренных штрафов и дифференцированного подхода, - добавил мажилисмен. - В ряде случаев штрафы стоит сочетать с обучающими мерами: нарушители могут проходить курсы по повышению осведомленности; нарушители могут участвовать в восстановительных проектах и общественных работах. Часть штрафов должна направляться целевым образом на решение конкретных социальных проблем. Эти деньги должны быть окрашены, чтобы использоваться только на действительно важные цели, такие как лечение рака или строительство школ. Люди должны видеть, что штрафы идут на благо общества, а не растворяются в бюджете. Административные штрафы не должны становиться средством пополнения бюджета.

Напомним, 4 декабря 2024 года депутат мажилиса от фракции «Ақ жол» Азат Перуашев выступил против законопроекта о внесении изменений касательно штрафов в Кодекс «Об административных правонарушениях», обвинив чиновников в вымогательствах у бизнеса под видом штрафов и заявив о том, что они строят «какой-то Штрафстан». В качестве одного из примеров он привел видео с голосовыми сообщениями полицейских, «чтобы на каждом участке оформляли не менее 200 протоколов по разным статьям этого самого КоАП».

23 января исполнительный директор ОО «Әділдік жолы» Дидар Смагулов привел данные официальной статистики, из которых следует, что сумма административных штрафов в Казахстане в 2024 году впервые в истории перевалила Т300 млрд, что почти вдвое больше, чем годом ранее и почти в четыре раза больше, чем в 2020 году. Как отметил общественник, «теперь мы точно Штрафстан» и «если тенденция продолжится, штраф будет платить каждый младенец».

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