Вчера, 24 января, в селе Айдарлы Карасуского района произошел пожар в здании сельского акимата и офисе ТОО "Елена Л". После происшествия у редакции "НГ" и наших читателей возникли вопросы к чиновникам и спасателям. Как они прокомментировали произошедшее?

Как сообщил руководитель аппарата акима Карасуского района Серик КАЗАКПАЕВ, в аппарате акима Айдарлинского сельского округа работало всего пять сотрудников, включая местного акима.

- Сейчас мы ищем варианты, где они будут работать теперь: это будет либо в здании сельской школы, либо в больнице, - сообщил "НГ" Казакпаев. - Из огня удалось спасти процессор с основными данными, но сгорела часть компьютерной техники (например, мышки и клавиатуры) и документации, мебель.

Он добавил, что после проведения ревизии сотрудники акимата точно смогут понять, что сгорело, а что нет, и что им необходимо приобрести.

Эту же информацию о сотрудниках и офисе ТОО "Елена Л" мы хотели узнать у руководства компании, но дозвониться до них не получилось.

В комментариях под новостью о пожаре в здании акимата Айдарлы читатели "НГ" сомневались в том, что оно деревянное, как ранее сообщали в пресс-службе Департамента по ЧС. Также спрашивали: есть ли в селе своя служба пожаротушения? Мы задали эти вопросы пресс-службе ведомства.

- Это здание было построено в 1968 году. Часть помещений арендовалась акиматом. Конструкция крыши была выполнена из деревянной обрешетки, что способствовало быстрому распространению огня. Пожар начался с крыши и распространился на нижние этажи, - ответили в ведомстве. - В связи с отсутствием пожарной части в селе Айдарлы, первыми на место происшествия прибыли подразделения ближайшего пожарного поста №25 села Железнодорожное Карасуского района. Дополнительно для ликвидации пожара были привлечены силы и средства из районного центра Карасу. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось локализовать огонь, отбить значительную часть здания и спасти ценное имущество, которое находилось на первом этаже.

В Департаменте также отметили, что согласно законодательству РК, "в населенных пунктах, где отсутствуют государственные подразделения противопожарной службы, противопожарная защита обеспечивается силами местных исполнительных органов (МИО)". Эта норма закреплена в законе о гражданской защите.

- Строительство пожарной части в селе Айдарлы не предусмотрено в соответствии с действующими нормативами, основанными на численности населения, - отметили в ведомстве. - При этом принимаются меры по усилению пожарной безопасности в регионе, включая оснащение населенных пунктов необходимым оборудованием и обучение населения мерам пожарной безопасности.

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