О пожаре в здании сельского акимата и офиса ТОО "Елена-Л" в селе Айдарлы Карасуского района в своем Instagram-аккаунте сообщает сообщество karasu_region10.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, на пульт дежурного 101 поступило сообщение о загорании кровли двухэтажного здания в с. Айдарлы Карасуского района.

- К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты. Работа осложнялась тем, что населённый пункт находится в отдалении от районного центра, а деревянное строение быстро воспламенилось, - сообщили в ведомстве. - Огонь стремительно распространялся по кровле. Дополнительные сложности создавали плотное задымление, низкая температура воздуха и ветреная погода, что увеличивало риск распространения пламени на соседние здания.

В пресс-службе ДЧС области отмечают, что несмотря на все трудности, пожар был локализован на площади 100 квадратных метров и полностью ликвидирован. Общая площадь здания составляла 250 квадратных метров, но пожарным удалось предотвратить его полное уничтожение и спасти близлежащие строения.Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.