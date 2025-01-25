Сельский акимат сгорел в Костанайской области
Андрей СКИБА
25 января 2025, 00:12 | Происшествия
О пожаре в здании сельского акимата и офиса ТОО "Елена-Л" в селе Айдарлы Карасуского района в своем Instagram-аккаунте сообщает сообщество karasu_region10.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС, на пульт дежурного 101 поступило сообщение о загорании кровли двухэтажного здания в с. Айдарлы Карасуского района.
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- К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчёты. Работа осложнялась тем, что населённый пункт находится в отдалении от районного центра, а деревянное строение быстро воспламенилось, - сообщили в ведомстве. - Огонь стремительно распространялся по кровле. Дополнительные сложности создавали плотное задымление, низкая температура воздуха и ветреная погода, что увеличивало риск распространения пламени на соседние здания.
В пресс-службе ДЧС области отмечают, что несмотря на все трудности, пожар был локализован на площади 100 квадратных метров и полностью ликвидирован. Общая площадь здания составляла 250 квадратных метров, но пожарным удалось предотвратить его полное уничтожение и спасти близлежащие строения.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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